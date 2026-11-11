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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 06:40

Drones se adentran en el espacio aéreo báltico y obligan al despegue de cazas de la OTAN

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Riga, 11 nov (EFE).- Unos drones que se dirigían al puerto petrolero ruso de Ust Luga se adentraron en el espacio aéreo de los tres países bálticos durante la noche del martes al miércoles, lo que desencadenó alertas aéreas y el despegue de emergencia de cazas de la OTAN, que realizaron al menos dos intentos infructuosos de derribarlos, según fuentes militares y medios.

Por EFE
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El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Lituania, Giedrius Premeneckas, declaró en una rueda de prensa celebrada a primera hora de la mañana del miércoles que se detectaron tres drones que se acercaban al espacio aéreo lituano desde Bielorrusia, pero que no entraron en territorio lituano, sino que se dirigieron hacia Letonia.

Un cuarto dron entró en el espacio aéreo lituano procedente de Bielorrusia, se adentró brevemente en el espacio aéreo polaco y regresó a Lituania, donde fue perseguido por aviones de la OTAN que realizaron dos intentos infructuosos de derribarlo.

Según el primer ministro lituano, Mindaugas Sinkevičius, citado por la cadena pública LRT, uno de los misiles aire-aire de la OTAN que no alcanzó su objetivo cayó cerca de Biržai, en el norte de Lituania, junto a la frontera con Letonia.

En declaraciones a LRT, Premeneckas indicó que es razonable suponer que el dron que sobrevoló Lituania dirección a Letonia formaba parte del ataque ucraniano contra el puerto petrolero ruso de Ust-Luga, cerca de San Petersburgo, y que el desvío del aparato aéreo no tripulado fue resultado de contramedidas.

El jefe de Defensa lituano afirmó que el dron pasó cerca de territorio "urbanizado" en las proximidades de la ciudad de Kaunas, donde no pudo ser derribado debido al riesgo para la población civil.

En Letonia, unos drones activaron alertas de amenaza aérea que se enviaron a los teléfonos móviles de los residentes de varias zonas del este y el centro del país.

La serie de alertas comenzó después de las 02.00 de la madrugada (00.00 GMT) en el municipio de Aizkraukle con una alerta amarilla -el nivel más bajo-, elevado unos minutos más tarde al nivel naranja, según informó la agencia de noticias LETA.

Las alertas, que se extendieron hasta la localidad de Cēsis, en el centro de Letonia, se levantaron alrededor de las 03.30 de la madrugada local (01.30 GMT).

En Estonia, las Fuerzas de Defensa anunciaron una posible amenaza aérea en los condados de Tartu, Jõgeva, Viljandi, Valga, Võru y Põlva durante la noche del martes y la mañana del miércoles, que llevó al despegue de aviones de combate de la OTAN.

La alerta fue levantada tres horas después en todo el territorio de Estonia, según informó la cadena pública nacional ERR.

Un vecino de Kohtla-Järve, en el noreste de Estonia, cerca de la frontera con Rusia, dijo en declaraciones a ERR que más de diez cazas de la OTAN habían sobrevolado la zona a intervalos cortos.

Un corresponsal de ERR que informaba desde las proximidades de la frontera entre Estonia y Rusia envió fotos de los incendios en el puerto ruso de Ust Luga, visibles en el horizonte desde territorio estonio.

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