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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 12:50

Ecuador eliminará impuestos a la importación de ciertos bienes de generación eléctrica

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Quito, 11 nov (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó un decreto que establece una tarifa del 0 % del impuesto al valor agregado (IVA) y del impuesto a la salida de divisas (ISD) para determinados bienes destinados al sector eléctrico, con el objetivo de "reducir los costos" de importación y favorecer la inversión y el desarrollo de infraestructura eléctrica.

Por EFE
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El decreto introduce beneficios tributarios para equipos, maquinaria, materiales y componentes utilizados en la generación, transmisión, distribución, almacenamiento y comercialización de electricidad.

La medida contempla bienes vinculados a distintas fuentes de generación eléctrica, como la hidroeléctrica, solar, eólica, térmica y geotérmica.

La intención del Ejecutivo es "favorecer las inversiones y el desarrollo de la estructura eléctrica en el país".

Para aplicar la medida, el Ministerio de Ambiente y Energía deberá elaborar los listados oficiales de los bienes y las subpartidas arancelarias beneficiadas, en coordinación con el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Servicio Nacional de Aduana (Senae).

El decreto entrará en vigor con su publicación en el Registro Oficial, mientras que las tarifas del 0 % comenzarán a aplicarse al día siguiente de que se publiquen los listados correspondientes.

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