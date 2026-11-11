Ecuador refuerza controles de billetes de 50 y 100 dólares para prevenir lavado de activos

"La prevención del lavado de activos constituye una prioridad para la protección de la economía nacional", señaló este miércoles el BCE en un comunicado.

La medida, aprobada mediante una resolución administrativa el pasado 27 de octubre y vigente desde el 6 de noviembre, incorpora nuevos procedimientos de verificación, identificación, registro y debida diligencia para los depósitos de billetes de alta denominación que realizan las entidades financieras en el BCE.

Según la institución, los ciudadanos y turistas podrán usar con normalidad los billetes para compras y pagos, mientras que bancos, cooperativas y mutualistas continuarán aceptándolos confirme a sus procedimientos internos.

Sin embargo, las personas que deseen cambiar estos billetes por otros de menor denominación en las ventanillas del Banco Central deberán identificarse, declarar el origen lícito del dinero y permitir que se registren los números de serie de los billetes entregados.

Por su parte, las entidades financieras deberán realizar estos procedimientos exclusivamente en las instalaciones habilitadas por el BCE en Quito, Guayaquil y Cuenca.