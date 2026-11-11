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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 18:30

Ecuador suma más de 15.000 hectáreas a un parque protegido cercano a Perú

Imagen sin descripción

Quito, 11 nov (EFE).- El Gobierno de Ecuador amplió en más de 15.000 hectáreas el espacio del Parque Nacional Podocarpus, un área protegida ubicada entre la provincia andina de Loja y la amazónica Zamora Chinchipe, fronterizas con Perú, para fortalecer la conservación de sus bosques, las fuentes de agua y la biodiversidad.

Por EFE
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El Ministerio de Ambiente y Energía informó este miércoles que la ampliación, oficializada mediante un acuerdo ministerial firmado el pasado 30 de octubre, eleva la superficie del área protegida de 138.492 a 153.600 hectáreas, lo que supone la incorporación de 15.108 hectáreas adicionales.

La nueva delimitación comprende territorios de los municipios de Loja, Zamora y Palanda, donde se encuentran ecosistemas montanos y altoandinos, bosques, matorrales y pajonales que albergan numerosas especies de flora y fauna silvestre.

Entre las zonas incorporadas se encuentra el Abra de Zamora, situada en el límite norte del parque, donde se han registrado 14 especies de anfibios nuevas para la ciencia.

También se incluye el valle del río Numbala, al sur del área protegida, donde se conservan importantes poblaciones de podocarpus, un árbol emblemático del parque nacional.

El ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, señaló que esta ampliación permitirá reforzar la protección de los recursos naturales del sur del país.

El proceso contó con el apoyo de la organización no gubernamental Naturaleza y Cultura Internacional y de las autoridades encargadas de la administración del parque.

Según el ministerio, la ampliación también contribuirá a mejorar la conectividad ecológica entre los ecosistemas de los Andes del sur de Ecuador y a preservar fuentes de agua estratégicas para la región.

El Parque Nacional Podocarpus es una zona de extraordinaria biodiversidad y endemismo que alberga más de 3.000 especies de plantas vasculares, como el romerillo, cascarilla, pumamaqui, cedro, laurel, entre las más representativas; y cobija a unas 63 especies de orquídeas, 25 de las cuales se encuentran bajo alguna categoría de amenaza.

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