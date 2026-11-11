EFE se une a Comprobado, alianza contra la desinformación de elecciones del 29N en España

Comprobado aúna a EFE Verifica, Maldita.es, Newtral, VerificaRTVE, AFP, Infoveritas y Verificat en un esfuerzo colectivo en la detección de desinformación durante la campaña electoral que se prolongará hasta el 6 de diciembre, una semana después de la jornada de votación.

De forma coordinada, estos medios publicarán verificaciones sobre contenidos falsos y narrativas desinformadoras relacionados con el proceso electoral.

Los artículos estarán disponibles en la web de Comprobado y se distribuirán gratuitamente a más de 20 medios de comunicación generalistas, de alcance nacional y local, que se han sumado a la alianza para ampliar la difusión de las verificaciones.

Los participantes en el proyecto podrán republicar íntegramente estos contenidos en sus webs, utilizarlos como fuente para elaborar otras informaciones o adaptarlos a formatos como vídeos, publicaciones en redes sociales y piezas audiovisuales, para lo que siempre deberán citar a Comprobado.

La iniciativa busca sumar esfuerzos y aprovechar la experiencia de las organizaciones de verificación para ofrecer una respuesta coordinada ante la desinformación electoral.

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La colaboración permite compartir investigaciones, evita duplicar esfuerzos y facilita que los contenidos verificados lleguen a más personas.

Comprobado recupera una experiencia de colaboración periodística que comenzó en 2019, cuando 16 medios españoles se unieron para verificar conjuntamente declaraciones políticas y contenidos que circulaban en redes sociales y WhatsApp durante la campaña de las elecciones generales.

La iniciativa se repitió en 2023, con motivo de los comicios del 23 de julio, y contó con 24 medios aliados que recibieron gratuitamente las verificaciones para publicarlas y difundirlas.

Esta nueva edición forma parte por primera vez de las actividades del Observatorio Ibérico de Medios Digitales (Iberifier), que reúne a trece organizaciones de España y Portugal para investigar, detectar y combatir la desinformación.

Iberifier es uno de los quince centros adscritos al Observatorio Europeo de Medios Digitales (EDMO, por sus siglas en inglés), que forma parte del Escudo Europeo de la Democracia, una estrategia impulsada por la UE para, entre otros objetivos, proteger la celebración de elecciones libres y justas en los países comunitarios.