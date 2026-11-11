Eisenkot pide a Netanyahu no emprender acciones militares hasta que se releve el Gobierno

"Activar las fuerzas de seguridad sin una amenaza directa e inmediata que no admita demora podría tener consecuencias devastadoras para la democracia israelí y para la confianza de los ciudadanos en las instituciones", escribió el líder de Yashar! (¡Recto!), encargado de formar Gobierno, en la misiva, que su partido compartió con los medios.

La carta llega en medio de las sospechas en la oposición de que el primer ministro saliente podría buscar desencadenar una guerra para frustrar la formación de una coalición de Gobierno de la actual oposición, algo que Eisenkot no menciona explícitamente.

"En este periodo sensible se te exige responsabilidad nacional. Muestra contención y cautela ante movimientos peligrosos que pueden esperar a la jura de un nuevo Gobierno que cuente con la confianza de la Knéset (Parlamento). No profanes la confianza del pueblo en las instituciones del Estado y en el proceso de toma de decisiones", añadió.

Eisenkot, exjefe del Estado Mayor israelí, recordó al primer ministro que encabeza "un Gobierno de transición que ya no cuenta con la confianza de la Knéset", ya que solo 46 diputados lo respaldan, y advirtió de que en las últimas semanas se han publicado "informaciones muy preocupantes" sobre la "introducción de consideraciones ajenas" en la seguridad de Israel.

También pidió a Netanyahu que no ponga a los jefes de los cuerpos de seguridad y de y las fuerzas armadas "en un grave conflicto constitucional", y cerró la carta con una conocida frase del fundador del Estado de Israel, David Ben Gurión: "Que sepa toda madre hebrea que ha confiado el destino de sus hijos a comandantes dignos de ello".

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En una segunda carta, también difundida por su partido y dirigida a la fiscal general, Gali Baharav-Miara, Eisenkot solicitó su intervención para recibir informes de seguridad periódicos y acceso a las evaluaciones de inteligencia, una información que el primer ministro suele compartir con el jefe de la oposición.

Según argumentó, en la situación jurídica actual "no hay jefe de la oposición" y, como receptor del mandato para formar Gobierno, debería recibir esos informes, después de que los intentos de su equipo de coordinarlos con el de Netanyahu "no hayan prosperado".

En la misiva, enviada en copia a Netanyahu; al jefe de la oposición saliente, Yair Lapid; al jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Shmuel Ben Ezra, y a la asesora jurídica de la Knéset, Sagit Afik, Eisenkot pidió también que toda operación militar sea debatida y aprobada "como exige la ley" en el gabinete de seguridad y en el Gobierno.

La Oficina del primer ministro respondió que "todas las decisiones" del Gobierno de Netanyahu "se tomaron únicamente por consideraciones de seguridad y en plena coordinación con el aparato de seguridad", y que "han traído logros sin precedentes" a Israel, según aseguró en un comunicado.

"La carta de Eisenkot es un paso irresponsable al debatir públicamente asuntos de seguridad sensibles. Es un burdo intento de politizar las cuestiones de seguridad nacional de Israel", señaló la Oficina, que pidió a Eisenkot que, "en lugar de intentar formar un Gobierno con partidarios del terrorismo", se una "a un Gobierno que lucha contra el terrorismo".

En su discurso del martes en la sesión inaugural de la Knéset, Netanyahu llamó a formar "un Gobierno de unidad nacional" frente a la amenaza de Irán y acusó a los partidos árabes de "apoyar el terrorismo", tras lo que Eisenkot canceló una reunión de negociación con el Likud prevista para hoy.

Eisenkot, que obtuvo el respaldo de 67 diputados, incluidos los 19 de las formaciones árabes, recibió el domingo el encargo del presidente, Isaac Herzog, y dispone de 28 días, prorrogables otros 14, para formar Gobierno.