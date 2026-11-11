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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 15:25

El autor del ataque racista en Francia tenía una lista de personalidades de izquierdas

Imagen sin descripción

París, 11 nov (EFE).- Kevin Tessier, el autor del ataque racista que el pasado 23 de octubre mató a un hombre negro e hirió a siete personas en la región de París, tenía en su domicilio una lista con personalidades de izquierdas que había recopilado porque, según su propio testimonio, "algún día podía servir".

Por EFE
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En esa lista estaba la diputada ecologista Sandrine Rousseau, el también diputado de La Francia Insumisa (LFI, el partido de Jean-Luc Mélenchon) Aymeric Caron; el alcalde de la ciudad de Roubaix, David Guiraud, y la activista Assa Traoré, según la emisora RMC y el canal BFMTV.

La radio France Info señaló que en los interrogatorios a los que fue sometido Tessier tras ser arrestado por el tiroteo mortal del 23 de octubre en la ciudad de Trappes, a las afueras de París, contó que había reunido esos nombres con teléfonos por si los utilizaba en el futuro, aunque "no había planificado nada todavía".

A los policías les precisó que había anotado esos números por ser de "izquierdistas" y de "enemigos de Francia", y que los había conseguido a través de una página pirata en la que aparecen datos obtenidos de ficheros pirateados.

Rousseau indicó a RMC que ya sabía que era un objetivo, y que esta información lo confirma.

En una línea similar, Caron contó que "desgraciadamente" no le había sorprendido enterarse de que aparecía en esa lista, que recibe amenazas desde hace años pero que las autoridades no se las toman en serio.

En un mensaje en su cuenta de X, Mélenchon exigió que las autoridades digan quién estaba en la lista del "asesino de Trappes", y se quejó de que a él nadie le avisó nunca cuando hubo arrestos de personas que planificaban matarlo.

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