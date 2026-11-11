El bombeo de la OPEP sube un 7,8 % en octubre, acercándose al nivel previo a la guerra

No obstante, esas estimaciones de fuentes independientes publicadas este miércoles por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en su informe mensual, revelan que el bombeo del grupo de once países siguió aún un 5 % por debajo del nivel preguerra.

El documento refleja la progresiva recuperación de la oferta de crudo proveniente de los 'petroestados' del Golfo Pérsico, que había caído drásticamente en marzo tras el inicio del conflicto, pese a que sigue perturbado el tránsito de buques comerciales por los estrechos de Ormuz (golfo Pérsico) y Bab el Mandeb (mar Rojo).

Aunque los Emiratos Árabes Unidos (EAU) abandonaron la organización el pasado 1 de mayo, los cómputos globales del informe incluyen la estimación de su oferta, fijada en 4 mbd (0,91 mbd más respecto a septiembre).

Con un incremento intermensual de 1,18 mbd, hasta alcanzar los 9,2 mbd, Arabia Saudí -el mayor exportador del grupo- lideró este repunte, situándose a un millón de barriles diarios de sus volúmenes de febrero, según esas fuentes independientes.

Los datos oficiales de Arabia Saudí, sin embargo, elevan ese bombeo en octubre a 10,5 mbd, ya en los niveles de antes de la guerra.

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Le siguen Irak, cuya producción alcanzó los 4,5 mbd tras un aumento de 0,5 mbd, y Kuwait, con 2 mbd (+0,23 mbd).

Por el contrario, el suministro de Irán continuó a la baja en octubre hasta situarse en 1,9 mbd (-0,44 mbd frente a septiembre), lo que supone menos de la mitad de los 4,18 mbd bombeados en febrero.

También Venezuela incrementó su producción al sumar 0,11 mbd y alcanzar los 1,16 mbd, según el informe.

Entre los países aliados de la organización, destaca Rusia con un avance de 0,41 mbd, hasta 8,66 mbd, a pesar de los reiterados ataques ucranianos contra su infraestructura petrolífera.

Con todo, la extracción rusa permanece claramente por debajo del nivel de principios de año, cuando rondaba los 9,2 mbd.

Asimismo, Kazajistán elevó su producción el mes pasado en 0,34 mbd, situándose en 1,88 mbd, mientras que México se mantuvo estable en 1,4 mbd.

En total, la producción de la alianza OPEP+ (OPEP y aliados), llegó a los 41,23 mbd, lo que supone un aumento mensual de 2,03 mbd, que la lleva a rozar los 42,72 mbd de febrero.

El documento se refiere al encarecimiento general del crudo en octubre, con un precio medio del barril de Brent de 108,34 dólares, 6,32 dólares más que en septiembre y casi 39 dólares por encima del promedio de febrero de 2026.

Los precios "se mantuvieron respaldados en octubre por las continuas tensiones geopolíticas en Oriente Medio y la incertidumbre respecto a las exportaciones regionales de crudo", apuntan los analistas de la OPEP.

Resaltan asimismo el notable encarecimiento de los fletes marítimos y la disminución de los inventarios comerciales en los principales centros de consumo como factores determinantes en la presión alcista sobre los precios.

En cuanto al balance estructural del mercado, la organización mantuvo sin cambios sus proyecciones de oferta de fuera de la OPEP+ y demanda mundial respecto al mes anterior.

"Se prevé que la demanda mundial de petróleo crezca en 0,2 mbd interanual en 2026" y un aumento adicional de 2,6 mbd en 2027, hasta totalizar 108,28 mbd el próximo año, detalla el documento, proyectando una oferta externa a la alianza de 54,84 mbd para este año y de 55,45 mbd para el que viene.