El canciller chino reitera a Cuba su apoyo frente a sanciones, bloqueos e injerencias

Wang destacó que Cuba se mantiene "fiel" a la independencia y la autosuficiencia y defiende su dignidad nacional, lo que, a su juicio, demuestra "un espíritu nacional que no teme a las fuerzas poderosas y le ha granjeado el amplio respeto de la comunidad internacional", según un comunicado compartido por el Ministerio chino de Exteriores.

"El mundo atraviesa cambios profundos nunca vistos en un siglo", pero "cualquiera que sea la evolución de la situación, China apoyará con firmeza a Cuba en la defensa de su soberanía nacional y de sus derechos e intereses legítimos", expresó el diplomático chino.

Wang aseguró que Pekín está dispuesto a trabajar con La Habana para consolidar y desarrollar las relaciones de amistad entre ambos países, reforzar la cooperación en el ámbito multilateral y oponerse conjuntamente a "la política del poder y a las acciones unilaterales".

Por su parte, Rodríguez agradeció el apoyo de China al desarrollo nacional cubano, en particular frente al bloqueo e injerencia externos, y apuntó que sus relaciones son estratégicas, según el comunicado chino.

Durante la reunión, en la que también participó el viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior de Cuba, Óscar Pérez Oliva, el canciller cubano también se mostró dispuesto a reforzar la coordinación en el ámbito multilateral con China.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Rodríguez realiza una visita oficial a China desde el martes, un viaje que el portavoz del Ministerio chino de Exteriores, Guo Jiakun, anunció previamente y que, según dijo, "pone de relieve el alto nivel de confianza política mutua" entre ambos países.

La Habana y Pekín mantienen estrechas relaciones políticas y económicas y la nación china se ha consolidado como uno de los principales aliados del país caribeño, en medio de la escalada de tensiones entre Cuba y EE.UU., que exige cambios políticos y económicos significativos en la isla.

Desde enero, las tensiones entre La Habana y Washington han escalado notablemente después del aumento de la presión estadounidense mediante un bloqueo de crudo que agravó la crisis energética ya existente, la aplicación de sanciones secundarias a quienes mantengan negocios con el Gobierno o la elevación de la retórica con amenazas de intervención militar.

El Gobierno chino entregó a finales de septiembre a la isla un donativo de 5.000 sistemas fotovoltaicos y en agosto de 15.000 toneladas de arroz, al tiempo que ha reiterado en numerosas ocasiones su apoyo al país del Caribe en la defensa de su soberanía, además de expresar su oposición a las sanciones unilaterales y a la injerencia externa.