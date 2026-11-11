El canciller mexicano inicia una visita de trabajo a Japón centrada en inversión y ciencia

"Por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, parto rumbo a Tokio, Japón, para iniciar una visita de trabajo. En reciprocidad a la visita que el ministro Toshimitsu Motegi realizó a México en agosto pasado, me reuniré con él y con otras autoridades del gobierno japonés", señaló Velasco en un mensaje en sus redes sociales.

Velasco indicó que su agenda "incluye encuentros con directivos de empresas japonesas con inversión en nuestro país y con la comunidad científica mexicana en Japón, así como la instalación de la Cámara de Comercio de México en Japón".

Por último, subrayó que la visita "refleja el excelente momento de la relación bilateral y el estrecho diálogo político entre ambos gobiernos, que seguiremos profundizando en beneficio de nuestros pueblos".

Después de Japón, el canciller mexicano tiene previsto desplazarse a Shenzhen (China), para participar junto a la presidenta Sheinbaum en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará el 18 y 19 de diciembre.

Además de Velasco, la mandataria mexicana estará acompañada en China por el secretario de Relaciones Exteriores; Marcelo Ebrard, titular de Economía; Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.