El demócrata Scott Colom se convierte en el primer senador negro por Misisipi en 145 años

El fiscal de distrito de 43 años será también el primer demócrata elegido al Senado por el estado sureño desde 1982, en una continuación de las arrolladoras victorias de la oposición en las elecciones de medio mandato, en las que lograron un control holgado de ambas cámaras del Legislativo.

La histórica remontada de Colom llegó tras un conteo de infarto donde se impuso a la senadora republicana Cindy Hyde-Smith después de días de escrutinio, en el que por momentos logró ostentar una ventaja que llegó a ser de apenas 43 votos.

Su escaño en el Senado es el octavo que el partido azul ha logrado recuperar en estos comicios, vistos como una derrota "cataclísmica" para los republicanos.

Colom hizo campaña centrado en reducir el costo de vida, aumentar los salarios y proteger la atención sanitaria en Misisipi, un estado que se ha sentido relegado por el resto del país y con una población negra sin poder político durante generaciones, pese a suponer el 37 % de los habitantes de ese territorio.

Su padre es un prestigioso abogado exrepublicano que trabajó en el equipo de transición presidencial de Ronald Reagan y en 1987 fue nominado por el partido rojo al cargo de tesorero estatal. Su madre fue la primera jueza afroestadounidense en ser elegida a un tribunal de equidad en su región.

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Cristiano bautista y entrenador voluntario de fútbol juvenil, Colom tiene dos hijas con su esposa Nadia y antes de ser fiscal del distrito fue el primer afroestadounidense en ejercer como juez de un tribunal de justicia del condado de Lowndes y, posteriormente, el primer fiscal municipal negro de su natal Columbus.

En 2022, el expresidente Joe Biden lo propuso como juez federal del Distrito Norte de Misisipi, candidatura para la que logró respaldo de varios republicanos. En una decisión que luego le costaría su puesto, la ahora senadora saliente Hyde-Smith bloqueó su nominación y llegó a acusarlo de ser un extremista de izquierda.

La campaña de Colom estuvo dirigida sobre todo a votantes de clase trabajadora de todos los sectores, llegando incluso a explicar sus propuestas a los asistentes a mítines del presidente, Donald Trump, en Misisipi. Su estrategia estuvo diseñada para apelar a personas de todos los colores y credos, unidos por preocupaciones comunes.

Durante la recta final del ciclo, contó con el apoyo de relevantes demócratas afroestadounidenses como la exvicepresidenta Kamala Harris, la representante Jasmine Crockett y el senador Raphael Warnock.

Sin embargo, ganó notoriedad a nivel nacional por unos anuncios en los que utilizó la ironía y referentes de la cultura pop, entre ellos la exitosa película 'Sinners' ('Pecadores') para distinguirse de su oponente, criticada dentro de su propio partido por llevar una campaña de bajo perfil.

El comercial más popular, con millones de vistas, hace referencia en tono jocoso a declaraciones de Hyde-Smith sobre que los habitantes de Misisipi podían escoger una proteína diferente a la carne de res si no podían permitirse este alimento, cuyo precio se ha disparado como resultado de las políticas de Trump.

La frase de "¿Escoger otra proteína? Preferiría elegir a otro senador" se popularizó en las redes sociales, con internautas elogiando a Colom por la sencillez y lo acertado del mensaje, que resonó con los millones de estadounidenses que fueron a las urnas preocupados por la inflación y el alto costo de la vida.