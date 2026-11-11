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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 04:50

El fundador y presidente honorario de Acer representará a Taiwán en la cumbre de APEC

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Taipéi, 11 nov (EFE).- El fundador y presidente honorario del grupo Acer, Stan Shih, representará a Taiwán en la próxima cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que tendrá lugar en Shenzhen los días 18 y 19 de noviembre, informaron este miércoles fuentes oficiales.

Por EFE
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La portavoz presidencial, Karen Kuo, indicó en un comunicado que Shih, de 81 años, ya fue representante de la isla durante la reunión de líderes de APEC celebrada en Sídney (Australia) en 2007.

"Shih logró llevar las marcas propias taiwanesas al mercado global y contribuyó de forma notable al desarrollo y la competitividad internacional del sector informático de Taiwán", aseveró Kuo, y agregó que el empresario "conoce a fondo" los temas a los que APEC ha dado prioridad en los últimos años, como la inteligencia artificial (IA), la economía digital y la innovación tecnológica.

Según la vocera, el presidente taiwanés, Lai Ching-te, confía en "aprovechar la visión internacional y la experiencia empresarial" de Shih para que encabece una delegación que "participe activamente en la cumbre" y aporte la "perspectiva y la experiencia" de Taiwán al desarrollo económico y comercial mundial.

Kuo también subrayó que Taipéi es "miembro de pleno derecho" de APEC desde 1991 y que su participación en la cumbre "no tiene nada que ver con el llamado 'principio de una sola China'".

"Taiwán espera que China cumpla con sus responsabilidades como anfitriona y con las garantías que dio por escrito, y que asegure que la delegación taiwanesa pueda participar en todas las reuniones en condiciones de igualdad, dignidad y seguridad", sentenció la portavoz.

Taiwán participa en la APEC bajo el nombre de 'Taipéi Chino' (Chinese Taipei) y no envía a sus presidentes a las cumbres de líderes del foro debido a la oposición de China, que en los últimos años ha redoblado su campaña de presión diplomática para restringir la participación internacional de la isla.

De hecho, el Gobierno taiwanés denunció el año pasado que Pekín había impuesto "condiciones adicionales" a su presencia en la cumbre de la APEC de Shenzhen, a la que también está previsto que asista el presidente estadounidense, Donald Trump.

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