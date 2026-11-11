El G7 reclama a Cuba reformas democráticas y liberar a los detenidos arbitrariamente

En una declaración publicada este miércoles tras su reunión de dos días en París, los ministros de Exteriores de los siete países más ricos (Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá) muestran "inquietud sobre la profunda crisis económica y las necesidades humanitarias" de la población en Cuba.

A ese respecto, destacan "la importancia de reforzar los mecanismos de envío de ayuda humanitaria a través del país para contribuir al bienestar del pueblo cubano", sin hacer mención al aprovisionamiento desde el exterior, que es una cuestión controvertida por el embargo estadounidense.

Sobre todo, los jefes de la diplomacia del G7 piden reformas para "promover la prosperidad, el respeto de los derechos humanos y la realización de las aspiraciones legítimas del pueblo cubano".

También que se tomen "medidas concretas en favor de una gobernanza democrática multipartidista, de la libertad de prensa y de las libertades de expresión y de asociación".

Con ese objetivo, los ministros hacen un llamamiento para "un diálogo constructivo e inclusivo para encontrar una salida a la crisis".

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La declaración del G7, de una docena de páginas en total sobre diferentes crisis internacionales, dedica de forma prioritaria un amplio espacio a las guerras de Ucrania y de Oriente Medio e incorpora, tras los dos párrafos dedicados a Cuba, otros tres a Venezuela. Algo más se consagra a Haití, el tercer país americano que tiene un apéndice específico.