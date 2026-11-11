El G7 vincula la recuperación económica con la reconciliación política en Venezuela

En una declaración publicada este miércoles, tras la reunión de dos días en París, los ministros de Exteriores de los siete países más ricos (Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá) indican que toman nota de "la voluntad del pueblo venezolano de pasar página de la crisis política y económica prolongada que afronta".

Señalan que "la recuperación económica de Venezuela está intrínsecamente vinculada al proceso de reconciliación política" y proponen ayuda humanitaria de urgencia, así como actividades de protección civil tras los dos terremotos del 24 de junio pasado.

Sobre su respaldo a las conversaciones entre el que califican de "Gobierno interino" y la delegación de la Asamblea Nacional elegida en 2015, los jefes de la diplomacia del G7 se felicitan de que ya haya dado lugar a "avances tangibles".

Insisten en pedir a todas las partes que sigan trabajando "de buena fe" para lograr "el restablecimiento de las instituciones y del Estado de derecho y la celebración de elecciones libres y justas".

También hacen hincapié en "la importancia primordial de ofrecer garantías a todos los partidos y organizaciones de la sociedad civil para permitir su participación en el proceso democrático" y piden "la liberación de todos los presos políticos".

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La declaración del G7, de una docena de páginas en total y con una especial atención en términos de espacio a las crisis de Ucrania y de Oriente Medio, se esperaba inicialmente el martes por la tarde, aunque la presidencia francesa había advertido de que primero tenía que ser validada y verificada en su integridad por todas las delegaciones.