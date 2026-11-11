El Gobieno alemán aprueba la creación de una reserva nacional de gas

En el proyecto de ley, que todavía deberá recibir el visto bueno del Parlamento, no se estipula qué volumen de gas debe contener esta reserva, ya que la cifra será calculada de forma anual por las autoridades competentes.

No obstante, la cantidad debe ser suficiente para cubrir un hipotético colapso de las infraestructuras más importantes durante un periodo de 30 días, lo que se corresponde a una cantidad aproximada de 24 teravatios/hora, según cálculos actuales, de acuerdo con el borrador elaborado por el Ministerio de Economía y Energía.

Este volumen cubriría la pérdida durante 20 días de las importaciones de gas noruego por gasoducto o durante 40 días de las importaciones de gas natural licuado (GNL) por vía marítima y podría suplir durante 10 días con cero importaciones el consumo total de empresas y hogares durante un invierno excepcionalmente frío.

Está previsto que la nueva reserva se financie a partir del año que viene través de una tasa que pagarán los consumidores de gas, tanto comerciales como particulares, hasta cubrir un coste aproximado de entre 247 y 308 millones de euros por año en los primeros diez años.

El borrador también determina que se dejarán de establecer unos límites mínimos para el llenado de los depósitos de gas, como los que fueron introducidos en 2022 en respuesta al desabastecimiento provocado por la interrupción del flujo de gas ruso.

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Estos fueron "herramientas importantes y correctas para garantizar a corto plazo la seguridad del suministro", indica el texto, pero entretanto se ha demostrado que tienen un "influjo negativo" de cara a un abastecimiento eficiente, debido a su impacto en la dinámica de los precios.

"La preparación de cara al invierno funciona de la forma más eficiente si la organización está puramente en manos del mercado", subraya el borrador, elaborado bajo la supervisión de la ministra de Economía y Energía, Katherina Reiche.

En septiembre, su cartera tuvo que ordenar a la empresa nacionalizada SEFE, antiguamente una filial de la rusa Gazprom, que llenase sus depósitos de gas de cara al invierno, a la vista de que los depósitos alemanes sólo se hallaban repletos a la mitad de su capacidad.

Reiche fue objeto de críticas por no haber actuado antes para llenar los depósitos.

Es habitual que los mayoristas compren el gas en verano, más barato, y lo vendan en invierno con beneficios, cubriendo los costes del almacenamiento.

Sin embargo, en esta ocasión la subida de precios debido a la guerra de EE. UU. contra Irán ha hecho que este año esta forma de proceder sea menos rentable, ante la perspectiva de que en algún momento el gas vuelva a bajar.