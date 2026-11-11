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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 07:40

El Gobierno de Netanyahu nombra al ministro de Exteriores Saar titular también de Interior

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Jerusalén, 11 nov (EFE).- A petición del primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, el Gobierno de Israel nombró este miércoles al actual ministro de Exteriores, Gideon Saar, como titular del Ministerio del Interior, dos carteras que compatibilizará mientras se conforma un nuevo Ejecutivo.

Por EFE
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En un breve mensaje, la oficina de Netanyahu informó de este nombramiento aprobado por el Ejecutivo en funciones, adelantado ayer martes por su partido, el Likud, que destacaba que Saar ocupó el cargo de ministro del Interior entre 2013 y 2014.

El cargo de ministro del Interior permanecía vacante desde la dimisión de Moshe Arbel, miembro del partido ultraortodoxo Shas, en julio de 2025. Tras su salida, motivada por sus diferencias con la coalición de Gobierno por el alistamiento de jaredíes en el Ejército israelí, algunas de sus competencias fueron transferidas al propio Netanyahu.

Netanyahu ofreció previamente el puesto al diputado Ofir Katz, quien declinó la oferta para centrarse en sus labores como presidente del grupo parlamentario del Likud en la Knéset, indicaba la nota del partido anunciando su nombramiento.

Ante la presión legal del Tribunal Supremo, Netanyahu se comprometió en agosto de 2026 a nombrar a un nuevo titular de la cartera de Interior.

En diciembre pasado, la oenegé Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel ya había presentado una petición ante el tribunal, solicitando que se ordenara a Netanyahu el nombramiento de un nuevo ministro del Interior permanente.

"La ausencia de un ministro del Interior permanente genera una dificultad real, tanto legal como práctica, y socava una larga lista de competencias esenciales", afirmó Tomer Naor, subdirector del Movimiento por un Gobierno de Calidad, en diciembre.

La actual Administración de Netanyahu continúa en funciones como Gobierno saliente hasta que el nuevo gabinete obtenga la confianza de la Knéset (Parlamento), que este martes celebrará su sesión constitutiva tras las elecciones del pasado 27 de octubre.

El líder opositor Gadi Eisenkot, del partido Yashsar!, recibió el mandato presidencial el 8 de noviembre de constituir un Gobierno y dispone de 28 días, prorrogables hasta un máximo de 14 adicionales, para hacerlo. Por tanto, Saar ejercerá como ministro en funciones de las dos carteras al menos durante este periodo transitorio.

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