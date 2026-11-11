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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 07:10

El jefe del regulador bancario turco dimite por el "escándalo de los fondos de inversión"

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Ankara, 11 nov (EFE).- El presidente del organismo supervisor de la banca turca, Şahap Kavcıoglu, anunció este miércoles su dimisión a raíz del llamado "escándalo de los fondos de inversión", una trama de manipulación bursátil que estalló en septiembre y provocó fuertes caídas en la Bolsa de Estambul.

Por EFE
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A través de sus redes sociales, el máximo responsable de la Agencia de Regulación y Supervisión Bancaria (BDDK) comunicó que ha solicitado formalmente al presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, que lo releve de sus funciones.

"Tras las acusaciones vertidas en los últimos días contra la agencia y contra mí, he pedido a nuestro presidente (...) que acepte mi cese para evitar que nuestra institución sufra más daños", explicó.

Kavcıoglu aludió así a los señalamientos -procedentes de varias partes, incluidos políticos de la oposición- sobre el presunto cobro de sobornos para rescatar a firmas implicadas en la trama y la supuesta concesión irregular de un préstamo a una empresa concreta.

Entre los arrestados hasta el momento en la investigación judicial figuran altos funcionarios de la BDDK.

No obstante, Kavcıoglu rechazó tajantemente las acusaciones e insistió en que ni él ni ningún miembro de su familia mantienen vínculo alguno con fondos ilícitos.

El presunto fraude, en el que intermediarias y firmas de inversión como Tera, Pusula, Hedef o Bulls gestionaban el capital de sus clientes, ha dejado al menos 455.000 inversores afectados, según las autoridades, mientras que la prensa local cifra las pérdidas en torno a los 15.000 millones de euros.

El ministro de Justicia, Akin Gürlek, calificó el mecanismo de "sistema piramidal" diseñado para inflar artificialmente el valor de determinados valores bursátiles mediante compras masivas, generando ganancias ficticias en papel para captar más liquidez.

Según Gürlek, los investigadores han identificado hasta ahora a 214 personas físicas y jurídicas que realizaron retiradas sospechosas entre el 13 y el 16 de septiembre, justo antes de que se destapara el caso.

La fiscalía calcula que las ganancias ilícitas acumuladas ascienden a unos 3.400 millones de euros.

Hasta el pasado 9 de noviembre el balance judicial del caso sumaba 464 sospechosos bajo expediente, de los cuales 120 permanecen en prisión preventiva y 262 sujetos a medidas cautelares con comparecencia periódica.

Entre los detenidos destacan ejecutivos de grandes corporaciones y altos funcionarios estatales.

El propio jefe de Estado reconoció días atrás que las pesquisas revelaron la implicación de personas que "jamás habrían esperad"..

La oposición parlamentaria reclama la publicación íntegra de la lista de implicados y exige una comisión de investigación sobre las ramificaciones políticas de la crisis, iniciativa que fue vetada por el bloque mayoritario del gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) de Erdogan y sus socios ultranacionalistas.

El pasado 6 de noviembre fue arrestada la exministra de Familia y exvicepresidenta del AKP Fatma Betül Sayan Kaya, quien permanece en prisión preventiva tras ser imputada por obtener presuntamente unos 20 millones de euros mediante la manipulación ilícita de títulos bursátiles.

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