El papa en Perú: Amar a un pueblo es desear que todos puedan vivir dignamente en él

Agregó que "esa solicitud por el bien de los demás se concretiza de modo admirable en el servicio público" y "que esto precisa comenzar por escuchar a las personas", en un discurso pronunciado tras escuchar a Fujimori en el Teatro Nacional.

"Recuerdo conversaciones aparentemente sencillas en las que afloraban las dificultades de una familia o las esperanzas de una comunidad entera", dijo Robert Prevost recordando sus años de misioneros.

"En un país donde se hablan tantas lenguas, escuchar exige también procurar que todos puedan hacerse entender. Quienes acuden a las instituciones esperan ser escuchados, comprender las decisiones que los afectan y encontrar a alguien a quien puedan dirigirse con confianza", pidió esta responsabilidad a las autoridades.

El papa también indicó a los responsables peruanos "que salir a trabajar sin temor, cuidar de los hijos y regresar a casa con serenidad. Son aspiraciones sencillas, pero nadie debería verse privado de ellas",

"La Iglesia conoce el sufrimiento que provoca la violencia y desea permanecer cercana a quienes la padecen, alentando los esfuerzos de cuantos trabajan para proteger la vida, la dignidad y los derechos de las personas mediante el derecho y la justicia".

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Y agregó que "sostener dignamente a la propia familia forma parte también de esa paz cotidiana."

"Pienso en quienes cultivan la tierra, en los pescadores que salen al mar, en los pequeños comerciantes y en quienes sostienen la actividad de las ciudades. Cada uno de esos trabajos contribuye a la vida de la nación y merece ser reconocido en su dignidad", reivindicó el papa en un discurso que recordó los realizados en Argentina sobre la justicia social.

Y también señaló la necesidad de "una atención médica oportuna" y el apoyo a los ancianos " facilitándoles servicios de salud accesibles y fortaleciendo la medicina preventiva", así como también pidió cuidar a quienes trabajan en el sector sanitario.

Homenajeó a las mujeres peruanas "que han sostenido comedores populares y ollas comunes, y en aquellas que, desde sus profesiones y responsabilidades públicas, contribuyen al bien del país". "Que todas ellas puedan desarrollar libremente sus capacidades, participar plenamente en sus comunidades y vivir libres de violencia y de cualquier forma de explotación", pidió.

En un momento donde se están observando las graves consecuencias del fenómeno meteorológico 'El Niño', el pontífice pidió mayor prevención y medidas para "anticipar los riesgos de los fenómenos naturales y proteger mejor a la población."

Aunque valoró que los avances de las tecnología permiten anticipar muchos de esos riesgos de las calamidades, mejorar la atención sanitaria y acercar oportunidades educativas a comunidades alejadas", reiteró que "es necesario también que existan garantías jurídicas adecuadas para prevenir posibles abusos y proteger a las personas frente a sus consecuencias".

"La protección del medio ambiente y el uso responsable de las nuevas tecnologías requieren también la colaboración entre países" dijo y remarcó "la necesidad de diálogo y cooperación en la región desde la protección del ambiente hasta los movimientos migratorios".

Ante las guerras y tensiones que afligen a tantos pueblos, León XIV reclamó "una diplomacia paciente, que mantenga abierto el diálogo, respete el derecho internacional y busque acuerdos que protejan la vida y la dignidad de las personas".

El papa ofreció la Doctrina Social de la Iglesia, como ya hizo en Argentina, "como una ayuda para iluminar y oriental los esfuerzos de los que trabajan por el bien de esta nación".

Concluyó citando el famoso' pozo de santa Rosa de Lima', donde "generaciones de peruanos han depositado sus peticiones y esperanzas" para pedir que "los ayude a reconocer, en cada peruano, a un hermano, a una hermana y, en cada uno, un motivo más para amar a su patria".