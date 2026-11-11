El papa León XIV inicia su visita a Perú con una reunión con la presidenta Keiko Fujimori

León XIV llegó a la sede de la Presidencia peruana tras un breve recorrido en el 'papamóvil' por el centro histórico de la capital Lima, donde fue aclamado por miles de peruanos que dieron la bienvenida al pontífice, quien guarda un fuerte vínculo con el país andino al haber ejercido más de veinte años de su labor pastoral en él y adquirir la nacionalidad peruana.

El Santo Padre fue recibido con honores de jefe de Estado a su ingreso al Palacio de Gobierno, escuchó un coro infantil, y luego cantó el himno nacional de Perú junto a Fujimori en la escalinata de la sede de gobierno.

A continuación, el pontífice ingresó a las dependencias interiores para dialogar con ella y conocer al gabinete ministerial que acompaña a la gobernante.

Después de la reunión con la presidenta peruana, León XIV se trasladará al Gran Teatro Nacional para tener un encuentro con el resto de autoridades del Estado y el cuerpo diplomático acreditado en el país, donde pronunciará su primer discurso como papa en Perú.

Serán las únicas actividades protocolares con autoridades estatales de la visita apostólica del pontífice a Perú, ya que el resto de días estarán dedicados a actividades religiosas y reuniones con distintos colectivos sociales.

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La visita de León XIV a Perú se produce como parte de su primera gira como papa por América Latina, tras haber estado previamente en Uruguay y Argentina, y supone el regreso de Robert Prevost al país que marcó su trayectoria eclesial, donde llegó en 1985 como misionero y terminó como obispo, hasta ser convocado al Vaticano en 2023 por el papa Francisco.

Con un total de seis días, Perú abarca la mitad de este viaje, en un recorrido que lo llevará a visitar cuatro ciudades: Lima, la surandina Cusco, la amazónica Pucallpa y la norteña Chiclayo, donde fue obispo por ocho años (2015-2023).

El reencuentro de Prevost con su antigua diócesis lo conducirá también hasta sus lugares más alejados, como la localidad rural de Santa Cruz Succhabamba, en la andina región de Cajamarca, y la población de Zaña, donde clausurará el año jubilar por los 300 años de la canonización del santo español Santo Toribio de Mogrovejo, quien falleció en ese lugar.

La gira suramericana de León XIV, que se da apenas tres semanas después de haber sido operado de un cáncer pulmonar, en una intervención donde se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho, concluirá el próximo lunes con una multitudinaria misa en Lima, antes de emprender su regreso a Roma.