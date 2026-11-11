ABC
11 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Plaza Pública
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
De Todo un Poco
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Plaza Pública
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
28º
Ahora
ver más
28º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
34º
undefined 2026-11-12
Min
24º
Máx
38º
undefined 2026-11-13
Min
25º
Máx
38º
undefined 2026-11-14
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
32º
undefined 2026-11-16
Min
23º
Máx
33º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.010
Venta
6.370
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
11 de noviembre de 2026 - 21:20

El papa León XIV inicia su visita a Perú con una reunión con la presidenta Keiko Fujimori

Imagen sin descripción

Lima, 11 nov (EFE).- El papa León XIV inició este miércoles su visita a Perú, su país adoptivo, con una reunión con la presidenta Keiko Fujimori, quien lo recibió en el Palacio de Gobierno de Lima con honores de jefe de Estado, tras haberle dado personalmente minutos antes la bienvenida a territorio peruano en el aeropuerto.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

León XIV llegó a la sede de la Presidencia peruana tras un breve recorrido en el 'papamóvil' por el centro histórico de la capital Lima, donde fue aclamado por miles de peruanos que dieron la bienvenida al pontífice, quien guarda un fuerte vínculo con el país andino al haber ejercido más de veinte años de su labor pastoral en él y adquirir la nacionalidad peruana.

El Santo Padre fue recibido con honores de jefe de Estado a su ingreso al Palacio de Gobierno, escuchó un coro infantil, y luego cantó el himno nacional de Perú junto a Fujimori en la escalinata de la sede de gobierno.

A continuación, el pontífice ingresó a las dependencias interiores para dialogar con ella y conocer al gabinete ministerial que acompaña a la gobernante.

Después de la reunión con la presidenta peruana, León XIV se trasladará al Gran Teatro Nacional para tener un encuentro con el resto de autoridades del Estado y el cuerpo diplomático acreditado en el país, donde pronunciará su primer discurso como papa en Perú.

Serán las únicas actividades protocolares con autoridades estatales de la visita apostólica del pontífice a Perú, ya que el resto de días estarán dedicados a actividades religiosas y reuniones con distintos colectivos sociales.

La visita de León XIV a Perú se produce como parte de su primera gira como papa por América Latina, tras haber estado previamente en Uruguay y Argentina, y supone el regreso de Robert Prevost al país que marcó su trayectoria eclesial, donde llegó en 1985 como misionero y terminó como obispo, hasta ser convocado al Vaticano en 2023 por el papa Francisco.

Con un total de seis días, Perú abarca la mitad de este viaje, en un recorrido que lo llevará a visitar cuatro ciudades: Lima, la surandina Cusco, la amazónica Pucallpa y la norteña Chiclayo, donde fue obispo por ocho años (2015-2023).

El reencuentro de Prevost con su antigua diócesis lo conducirá también hasta sus lugares más alejados, como la localidad rural de Santa Cruz Succhabamba, en la andina región de Cajamarca, y la población de Zaña, donde clausurará el año jubilar por los 300 años de la canonización del santo español Santo Toribio de Mogrovejo, quien falleció en ese lugar.

La gira suramericana de León XIV, que se da apenas tres semanas después de haber sido operado de un cáncer pulmonar, en una intervención donde se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho, concluirá el próximo lunes con una multitudinaria misa en Lima, antes de emprender su regreso a Roma.

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Ueno Bank: así es el día a día en prisión de Miguel Vázquez y otros exdirectivos
Ver más
02
Policiales
Ueno: pastor Joshua Abreu y familiares de Peña, en la mira de la Fiscalía
Ver más
03
Política
Leite recupera Relaciones Exteriores y Lilian Samaniego cuestiona un supuesto compromiso de Barrios
Ver más
04
Política
¿Quién es Fabiana Souto, la nueva primera dama de Paraguay?
Ver más
05
Política
Miguel Vázquez acumuló una flota de vehículos de alto lujo
Ver más

Te puede interesar