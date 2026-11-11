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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 15:50

El Parlamento de Venezuela extiende plazo para las postulaciones a magistrados del Supremo

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Caracas, 11 nov (EFE).- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela anunció este miércoles la extensión del plazo, hasta el próximo 18 de noviembre, para las postulaciones a los cargos de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuya renovación total fue uno de los primeros acuerdos anunciados por el chavismo y un sector de la oposición en la mesa de diálogo.

Por EFE
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El plazo inicial de cierre de presentación de candidaturas estaba previsto hasta hoy, pero los aspirantes a integrar este alto órgano judicial tendrán ahora hasta el próximo miércoles a las 16:00 hora local (20:00 GMT) para entregar sus documentos al Comité de Postulaciones Judiciales en el Museo Boliviano del Legislativo, en Caracas, según un aviso oficial de este organismo difundido en redes.

La renovación del Tribunal Supremo fue una de los primeros acuerdos surgidos de la mesa de negociación entre el Gobierno venezolano y una parte de la oposición -en la que no está representado el partido de María Corina Machado- iniciado tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero pasado.

El actual TSJ está conformado por jueces que son acusados por la oposición de servir al chavismo y de haber convalidado el proclamado triunfo del ahora depuesto Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024, en medio de denuncias de fraude electoral.

El pasado 4 de noviembre, la mesa de diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición informó sobre la instalación formal del Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos, quien deberá constatar que los postulados cumplen "estrictamente" con los requisitos formales establecidos en la Constitución, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el baremo de evaluación.

El consejo está compuesto por siete juristas que trabajan como un órgano técnico asesor, mientras el Comité de Postulaciones Judiciales del Parlamento -conformado por once diputados y doce miembros de la sociedad civil- reciben las candidaturas y hacen las evaluaciones correspondientes.

El comité detalló que los interesados en la postulación deben ser venezolanos por nacimiento y no tener otra nacionalidad, según una publicación en Telegram del Parlamento.

Además, los candidatos se comprometen a renunciar a cualquier militancia político-partidista y a no tener vínculo, hasta el segundo grado de consanguinidad o el tercer grado de afinidad, con magistrados del TSJ, así como con la presidenta, los ministros, el fiscal general, la defensora del pueblo, el controlador general, los rectores del Consejo Nacional Electoral y la Procuraduría.

Se prevé que la designación de los nuevos jueces se concrete el próximo 11 de diciembre.

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