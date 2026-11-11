El petróleo de Texas sube 1,43 % ante las dudas de que Trump cierre un acuerdo con Irán

A las 09:00 hora local (14:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de diciembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 1,17 dólares respecto al cierre anterior.

El petróleo había bajado el martes ante la expectativa de una salida diplomática al conflicto en Oriente Medio, peor está rebotando porque los mercados dudan de que se alcance pronto un acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Trump afirmó el lunes que la guerra está "prácticamente terminada en el plano militar", tras reunirse en Washington con el primer ministro y titular de Exteriores de Catar, Mohamed bin Abderrahmán Al Thani, mediador en el conflicto.

Este fin de semana, Trump ya se refirió en término similares a la guerra con Irán.

El mandatario declaró que "no busca escalar" el conflictoporque, en parte, a los votantes en las elecciones de medio mandato "no les gustó la guerra".