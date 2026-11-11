El petróleo de Texas sube un 0,57 % y cierra en 86,53 dólares

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de diciembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaron 0,49 dólares respecto al cierre anterior (86,04 dólares).

El crudo estadounidense frenó así dos jornadas consecutivas de caídas después de que los inversores matizaran el optimismo inicial generado por las declaraciones de Washington sobre una desescalada bélica en Oriente Medio, ante la persistencia de tensiones en el estrecho de Ormuz y la falta de garantías sobre el flujo regular de suministros.

Trump afirmó el lunes que la guerra está "prácticamente terminada en el plano militar", tras reunirse en Washington con el primer ministro y titular de Exteriores de Catar, Mohamed bin Abderrahmán Al Thani, mediador en el conflicto.

Sin embargo, este miércoles aseguró que quiere lograr "una victoria total" en la guerra contra Irán, durante una ceremonia celebrada en el Cementerio Nacional de Arlington, a las afueras de Washington, para conmemorar el Día de los Veteranos.

El petróleo había bajado el martes ante la expectativa de una salida diplomática al conflicto en Oriente Medio, pero está rebotando porque los mercados dudan de que se alcance pronto un acuerdo entre Estados Unidos e Irán.