ABC
11 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
El Observador en ABC
ABC Cardinal AM de 20:00 a 20:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
30º
Ahora
ver más
30º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-12
Min
25º
Máx
37º
undefined 2026-11-13
Min
26º
Máx
38º
undefined 2026-11-14
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
32º
undefined 2026-11-16
Min
23º
Máx
33º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.010
Venta
6.370
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
11 de noviembre de 2026 - 20:15

El petróleo de Texas sube un 0,57 % y cierra en 86,53 dólares

Imagen sin descripción

Miami (EE.UU.), 11 nov (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este miércoles un 0,57 % y cerró en 86,53 dólares el barril, en un contexto de dudas sobre un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, pese a que el presidente estadounidense, Donald Trump, había dado por "prácticamente terminada" la guerra.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de diciembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaron 0,49 dólares respecto al cierre anterior (86,04 dólares).

El crudo estadounidense frenó así dos jornadas consecutivas de caídas después de que los inversores matizaran el optimismo inicial generado por las declaraciones de Washington sobre una desescalada bélica en Oriente Medio, ante la persistencia de tensiones en el estrecho de Ormuz y la falta de garantías sobre el flujo regular de suministros.

Trump afirmó el lunes que la guerra está "prácticamente terminada en el plano militar", tras reunirse en Washington con el primer ministro y titular de Exteriores de Catar, Mohamed bin Abderrahmán Al Thani, mediador en el conflicto.

Sin embargo, este miércoles aseguró que quiere lograr "una victoria total" en la guerra contra Irán, durante una ceremonia celebrada en el Cementerio Nacional de Arlington, a las afueras de Washington, para conmemorar el Día de los Veteranos.

El petróleo había bajado el martes ante la expectativa de una salida diplomática al conflicto en Oriente Medio, pero está rebotando porque los mercados dudan de que se alcance pronto un acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Ueno: pastor Joshua Abreu y familiares de Peña, en la mira de la Fiscalía
Ver más
02
Nacionales
Ueno Bank: así es el día a día en prisión de Miguel Vázquez y otros exdirectivos
Ver más
03
Política
Leite recupera Relaciones Exteriores y Lilian Samaniego cuestiona un supuesto compromiso de Barrios
Ver más
04
Política
¿Quién es Fabiana Souto, la nueva primera dama de Paraguay?
Ver más
05
Política
Miguel Vázquez acumuló una flota de vehículos de alto lujo
Ver más

Te puede interesar