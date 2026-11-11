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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 04:50

El primer ministro chino acudirá a Filipinas para la próxima cumbre de la ASEAN

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Pekín, 11 nov (EFE).- El primer ministro chino, Li Qiang, acudirá los próximos 15 y 16 de noviembre a Filipinas para asistir a la 49ª cumbre anual de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), donde espera "aumentar la solidaridad y confianza mutua" con los países del bloque, según informó este miércoles la Cancillería china.

Por EFE
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El portavoz del Ministerio chino de Exteriores Guo Jiakun informó hoy de la asistencia de Li al evento y destacó que este año se cumple el quinto aniversario del establecimiento de la asociación estratégica entre China y la ASEAN.

Guo enfatizó que "en estos cinco años, la cooperación se ha desarrollado con gran vigor y ha dado abundantes frutos", resultando en "beneficio para los respectivos países y sus pueblos" y en contribuciones a la paz, estabilidad y prosperidad regionales.

"China espera que, con su participación en esta cumbre, pueda aumentar la solidaridad y la confianza mutua con los países de la ASEAN y consolidar el consenso en favor de la cooperación", aseguró Guo, que también esperó impulsar la entrada en vigor del protocolo de actualización de la Zona de Libre Comercio China-ASEAN 3.0 y profundizar la cooperación en inteligencia artificial o seguridad energética.

Entre los líderes esperados para la cumbre, que se desarrollará en Manila del 15 al 17 de noviembre, se encuentran el presidente estadounidense, Donald Trump; el recién reelegido presidente de Brasil, Lula da Silva; o el secretario general de la ONU, António Guterres.

Fundada en 1967, la ASEAN está formada por Birmania (Myanmar), Brunéi, Camboya, Filipinas -que ostenta este año la presidencia rotatoria del bloque-, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Vietnam, Tailandia y Timor Oriental, que se unió como undécimo miembro en la pasada cumbre.

China reclama la soberanía sobre la práctica totalidad del mar de China Meridional, una región estratégica por la que transita cerca de un 30 % del comercio marítimo mundial y que alberga importantes caladeros y potenciales reservas de hidrocarburos, frente a las reivindicaciones de países del bloque como Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán.

A finales de octubre, durante su encuentro en Manila, los ministros de Defensa de la ASEAN ya intercambiaron opiniones sobre seguridad regional, incluidas las tensiones en el mar de China Meridional, al tiempo que sucedían tensiones con Pekín, que denunció trabas a su participación.

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