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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 14:35

El secretario del Tesoro de EEUU se muda a una base militar por presuntas amenazas iraníes

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Washington, 11 nov (EFE).- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, responsable de la estrategia de máxima presión económica contra Irán, abandonó su domicilio y se mudó a una base militar debido a supuestas amenazas vinculadas a Teherán, informó el diario The New York Times.

Por EFE
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Bessent es el último alto cargo de la Administración de Donald Trump que traslada su residencia a una base militar, como ya hicieron anteriormente el secretario de Estado, Marco Rubio, o Stephen Miller, nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca.

Según fuentes anónimas citadas por el diario, la presunta conspiración iraní contra funcionarios estadounidenses habría alcanzado una fase más avanzada, aunque se desconoce la gravedad de las amenazas contra Bessent.

La capacidad de Irán para llevar a cabo un ataque a gran escala contra territorio estadounidense es limitada, pero ha habido amenazas graves contra ciertas personas, como un complot para asesinar a Trump durante la campaña de 2024, según el diario.

Bessent lidera desde agosto una campaña de presión económica destinada a aislar financieramente a Irán mediante severas sanciones financieras y restricciones comerciales.

El Departamento del Tesoro declaró en un comunicado remitido a The New York Times que Bessent "no se dejará intimidar por las amenazas del régimen iraní".

Marco Rubio declaró este miércoles desde París que la presión económica sobre Irán ha dejado el país "en ruinas", lo que hace innecesario que Trump ordene reanudar los ataques a gran escala contra la República Islámica.

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