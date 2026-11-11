El sector servicios brasileño sigue estancado en septiembre, con leve variación del -0,1 %

Tras la contracción del 0,2 % registrada en mayo, el sector se mantuvo estancado en junio (0,0 %), julio (0,1 %), agosto (0,0 %) y ahora septiembre, según los datos divulgados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE).

Respecto a septiembre del año pasado, el sector también manifestó una variación levemente negativa (-0,1 %).

El crecimiento acumulado en doce meses cayó desde el 2,2 % en agosto hasta el 1,9 % en septiembre.

De acuerdo con el organismo estatal de estadísticas, pese a que el sector de servicios se encuentra un 19,8 % por encima del nivel que tenía en febrero de 2020, antes de la pandemia de la covid, en septiembre se ubicó un 0,4 % por debajo de su máximo histórico, registrado en octubre de 2025.

De las cinco actividades analizadas, transporte (-0,5 %) e información y comunicación (-0,5 %) fueron las actividades que más impactaron negativamente al sector en general.

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Por su parte, los servicios profesionales, administrativos y complementarios (0,5 %) y otros servicios (1,0 %) registraron las únicas tasas positivas.

Según el encargado de la encuesta del IBGE, Rodrigo Lobo, en septiembre hubo un equilibrio entre las tasas negativas y positivas en términos sectoriales.

Los servicios prestados a las familias (0,0 %) se mantuvieron estables, tras un crecimiento acumulado de 2,9 % entre julio y agosto.

Al igual que la economía brasileña en general, el crecimiento del sector servicios está en desaceleración. El sector se expandió un 2,8 % en 2025 y las previsiones del Gobierno para 2026 giran en torno al 2,4 %.