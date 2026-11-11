Elevan a 57 los heridos en un choque múltiple causado por un autobús en Corea del Sur

El accidente ocurrió alrededor de las 7:30 hora local (22:30 GMT del martes), en plena hora punta, cerca de un cruce en el distrito de Bundang de la ciudad de Seongnam, según informó la agencia local de noticias Yonhap.

Según fuentes de la Policía y de los Bomberos citadas por Yonhap, nueve personas fueron heridas de gravedad y otras 48 recibieron heridas leves.

El autobús urbano embistió sucesivamente a 32 vehículos que esperaban ante un semáforo, entre ellos cuatro autobuses, un camión y 27 turismos, antes de colisionar contra la barrera central de la vía, donde finalmente se detuvo, informó la agencia.

El conductor del autobús aseguró que los frenos no funcionaron, mientras que las autoridades investigan las causas del accidente.

Las autoridades advirtieron de que el número de heridos podría aumentar debido a la cantidad de pasajeros que viajaban en los autobuses implicados.

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El conductor, un hombre de unos 60 años que figura entre los heridos graves, declaró que los frenos no funcionaron, al tiempo que se le realizó una prueba de alcoholemia que dio negativo, dijo Yonhap. La causa oficial sigue bajo investigación.