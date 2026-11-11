Emisarios de la Casa Blanca viajarán mañana a Moscú para reunirse con Putin

"Steve y yo viajaremos mañana a Moscú para reunirnos con el presidente Putin, repasar los temas tratados hoy e intentar avanzar en algunos de los asuntos que abordamos", dijo Kushner, citado por las agencias rusas, al término de las negociaciones, y agregó que luego planean reunirse con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, en Dublín.

Según el yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las negociaciones en Abu Dabi, fueron "complejas" pero "muy sustanciales". Kushner precisó que durante la reunión con el jefe del Kremlin los mediadores estadounidenses plantearán la posibilidad de la inclusión de los europeos en las negociaciones sobre Ucrania.

"Uno de los objetivos de la reunión en Moscú será explorar la posibilidad de involucrar a los europeos para que las conversaciones adopten un formato multilateral", dijo.

El jefe negociador ruso, Vladímir Medisnki, criticó al término de los contactos en Abu Dabi la presencia de los países europeos en la ciudad emiratí, a los que acusó de no presentar "ni una sola iniciativa o propuesta de paz" y de ser "cómplices" de la continuación de la guerra.

"Tienen que aprender de los americanos", afirmó, al tiempo que alabó la labor mediadora de los emisarios de la Casa Blanca. La anterior visita de los emisarios estadounidenses a Rusia para reunirse con Putin tuvo lugar el 21 de octubre pasado.