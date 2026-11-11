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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 18:55

Episcopado de Nicaragua elige a obispo Jorge Solórzano como nuevo presidente

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San José, 11 nov (EFE).- El obispo nicaragüense Jorge Solórzano Pérez fue elegido como nuevo presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua en sustitución de monseñor Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, quien fue desterrado por las autoridades hace dos años, informó este miércoles la Arquidiócesis de Managua.

Por EFE
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El obispo Herrera Gutiérrez fue expulsado de Nicaragua en noviembre de 2024 por el Gobierno que copreside el matrimonio formado por Daniel Ortega y Rosario Murillo tras denunciar en una misa el sacrilegio del alcalde sandinista del municipio de Jinotega, Leónidas Centeno.

Solórzano Pérez, obispo de la diócesis nicaragüense de Granada (suroeste), fue nombrado como nuevo presidente del Episcopado para el período 2025-2027, durante la Asamblea General de los obispos, que no contó con la participación de los religiosos que han sido desterrados por las autoridades.

Además del extitular del Episcopado, han sido expulsados de Nicaragua u obligados al exilio el obispo auxiliar de Managua Silvio Báez; el obispo de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí, Rolando Álvarez; y el obispo de Siuna (Caribe), Isidoro Mora. Estos dos últimos excarcelados políticos.

Como vicepresidente, la Conferencia Episcopal reeligió al cardenal Leopoldo José Brenes Solórzano.

Como secretario general fue nombrado el obispo Socrates René Sandigo Jirón, de la diócesis de León y Chinandega (noroeste), y como ecónomo fue reelegido el obispo Marcial Humberto Guzmán Saballos.

Las relaciones entre el Vaticano y Managua están suspendidas oficialmente desde marzo de 2023.

En marzo de 2023, el fallecido papa Francisco calificó como una "dictadura grosera" el Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, un mes después de la condena por "traición a la patria" del obispo Rolando Álvarez a 26 años y cuatro meses de prisión, ahora exiliado y desnacionalizado.

Ortega, a su vez, disolvió y expropió a la Compañía de Jesús, orden a la que pertenecía el sumo pontífice, y también ha calificado de "mafia" y antidemocrática a la Iglesia.

Además, al menos 261 religiosos, incluido el anterior presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua han sido desterrados de ese país, como resultado de la persecución religiosa contra la Iglesia católica, según el informe titulado 'Fe bajo fuego' de la ONG humanitaria Colectivo Nicaragua Nunca Más.

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