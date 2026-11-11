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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 09:00

Erdogan denuncia en la cumbre de líderes de la COP31 la "catástrofe ambiental" de Gaza

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Antalya (Turquía), 11 nov (EFE).- El presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, introdujo este miércoles la situación de Gaza en la inauguración de la reunión de líderes de la COP31 en Antalya, al denunciar que la franja palestina ha sufrido no solo lo que calificó como "genocidio", sino también una "catástrofe ambiental" por la destrucción causada por el conflicto con Israel.

Por EFE
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"Gaza no solo ha sufrido un genocidio, sino también una catástrofe ambiental. Se han talado olivos centenarios, se han contaminado el suelo y el agua y las ciudades se han convertido en enormes montañas de escombros", afirmó Erdogan ante los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la cumbre climática.

La ofensiva militar israelí en Gaza, lanzada tras los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023, que dejaron unos 1.200 muertos en Israel, ha causado más de 70.000 muertos y una enorme devastación en el territorio palestino.

El mandatario turco denunció en el plenario de la COP31 —un foro internacional contra el cambio climático— las limitaciones que impone Israel para introducir ayuda humanitaria en la Franja y aseguró que cientos de miles de palestinos, incluidos numerosos niños, afrontan el invierno en tiendas de campaña rodeadas de barro.

"Queremos enviar contenedores a Gaza, pero Israel no nos permite hacerlo", dijo Erdogan, quien exigió permitir de inmediato la entrada de ayuda humanitaria y poner fin al sufrimiento de la población palestina.

"Utilizar el sufrimiento de los niños palestinos de Gaza para demostrar poder es un acto de debilidad, impotencia y falta de conciencia", denunció el mandatario, uno de los líderes regionales más críticos con Israel y un defensor de Hamás.

Por otra parte, Erdogan reclamó mayor responsabilidad climática a las economías desarrolladas en todo el planeta.

"Los países que menos contribuyen al cambio climático son los que pagan el precio más alto", afirmó, al pedir más financiación y acceso a tecnologías limpias para los pequeños Estados insulares y otras naciones vulnerables.

El presidente turco defendió que la COP31 sea una cumbre en la que se lleven los compromisos a la práctica y advirtió de que cada minuto de retraso en el cumplimiento del Acuerdo de París aumenta los efectos dañinos del calentamiento global.

Sin embargo, el lunes pasado, el mismo día que arrancó la COP31 en Antalya, el propio Erdogan había anunciado y celebrado el hallazgo en territorio turco de nuevos yacimientos de petróleo.

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