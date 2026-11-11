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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 10:55

Estela de Carlotto y el Nobel Pérez Esquivel asisten a la misa de León XIV en Luján

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Luján (Argentina), 11 nov (EFE).- La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel asisten este miércoles a la misa que el papa León XIV celebra ante la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en la última actividad multitudinaria del pontífice en Argentina.

Por EFE
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Ambos referentes de la defensa de los derechos humanos - Pérez Esquivel, de 95 años, recibió el Nobel en 1980- están ubicados en el sector reservado para invitados especiales, junto a autoridades políticas y representantes institucionales, en una ceremonia que reúne a más de dos millones de fieles llegados de distintos puntos del país.

Carlotto, también de 95 años, llegó a esta ciudad, tierra de peregrinación porque es donde se venera a Nuestra Señora de Luján, patrona de Argentina, con la intención de entregar al pontífice un petitorio institucional, según dijeron a EFE fuentes de la organización que preside.

Entre los reclamos figura la expulsión del clero de Christian von Wernich, el excapellán de la Policía condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983) en Argentina.

La solicitud forma parte de una carta enviada esta semana por organismos de derechos humanos al Vaticano, en la que reclaman que la Iglesia adopte medidas contra el sacerdote, quien fue condenado por tener participación en delitos cometidos en centros clandestinos de detención durante los años en los que se practicó terrorismo de Estado.

La presencia de Carlotto en Luján se produce después de que León XIV recibiera el martes en Córdoba a Alba Camargo, hija de desaparecidos durante la dictadura, quien le pidió ayuda para sostener la búsqueda de los restos de las víctimas enterradas en el centro clandestino de La Perla, precisamente en esta provincia.

Camargo también entregó al papa una carta de Sonia Torres, histórica presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba, fallecida en 2023 sin haber podido encontrar a su nieto, nacido durante el cautiverio de su madre.

La misa de Luján se celebra en el último día de la visita de León XIV a Argentina. Tras la ceremonia, el pontífice se trasladará al aeropuerto internacional de Ezeiza, donde tendrá lugar una despedida antes de partir rumbo a Perú, tercera escala de su gira sudamericana.

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