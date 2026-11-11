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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 04:55

Eurocámara y Consejo alcanzan un acuerdo para el presupuesto anual de la UE de 2027

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Bruselas, 11 nov (EFE).- El Parlamento Europeo y los países de la Unión Europea alcanzaron este miércoles un acuerdo sobre el presupuesto anual del bloque para el año 2027, las séptimas y últimas cuentas del actual marco financiero plurianual (MFP) del período 2021-2027.

Por EFE
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La suma para el próximo año asciende a 199.700 millones de euros en compromisos totales y 211.500 millones de euros en pagos totales, mientras que se han reservado 710,1 millones de euros en virtud de los límites de gasto del actual MFP, "lo que permite a la UE responder a necesidades imprevistas", según explicó el Consejo de la UE en un comunicado.

"El acuerdo alcanzado hoy garantiza que el presupuesto del próximo año sea adecuado para la implementación de las políticas y los programas acordados. Asimismo, salvaguarda la capacidad de la UE para afrontar las crisis y los desafíos actuales, como los de Ucrania y Oriente Medio", se lee en la nota.

El presupuesto para 2027 contempla 22.007,5 millones en compromisos y 22.850,5 millones en pagos para mercado único, innovación y digitalización; más de 75.000 millones en compromisos y más de 81.000 millones en pagos para cohesión, resiliencia y valores; y cerca de 58.000 millones en compromisos y 60.000 millones en pagos para recursos naturales y medio ambiente.

También destina para migración y gestión de fronteras 5.800 millones en compromisos y 3.800 en pagos, mientras que para seguridad y defensa las cifras ascienden a 3.078 millones en compromisos y 2.200 en pagos.

El ministro de Finanzas de Irlanda, que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo, Simon Harris, señaló que estas cuentas para 2027 deben "dotar a la Unión de los medios necesarios para actuar con decisión, responder a las necesidades de sus ciudadanos e invertir en su futuro, evitando una carga adicional para presupuestos nacionales y sus contribuyentes".

Ahora, el Parlamento Europeo y el Consejo disponen de 14 días para aprobar formalmente el acuerdo alcanzado que se prevé que sea ratificado por el Consejo el próximo 23 de noviembre, una aprobación que requiere una mayoría cualificada en la representación de los países de la UE.

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