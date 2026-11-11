Exlíder malasio condenado por escándalo de corrupción es trasladado a arresto domiciliario

En un comunicado, el Ministerio de Interior malasio confirmó que el exmandatario de 73 años deberá cumplir en casa el resto de la pena, hasta el 23 de agosto de 2028, después de haber pasado cuatro años en prisión y gracias a un indulto parcial concedido en septiembre por el rey Ibrahim Iskandar.

Según varias investigaciones judiciales, hasta 4.500 millones de dólares fueron desfalcados del 1MDB, en uno de los mayores casos de malversación -conocido como el "golpe del siglo"- de fondos soberanos, que fue puesto en marcha por el propio exmandatario de 73 años.

Najib está condenado por siete delitos de corrupción relacionados con el fondo 1Malaysia Development Berhard (1MDB), tras haber sido hallado culpable del desvío de 42 millones de ringgit (8,7 millones de euros) de SRC International, filial de 1MDB, a sus cuentas.

El 24 de agosto de 2028, detalla la agencia pública Bernama, el político deberá volver a prisión para cumplir otra condena de 15 años por 25 cargos adicionales de corrupción también relacionados con el fondo 1Malaysia Development Berhard (1MDB).

Esta sentencia, dictada en diciembre de 2025, está siendo disputada por la defensa de Najib, quien defiende su inocencia y asegura que los fondos hallados en sus cuentas proceden de donaciones de un príncipe saudí.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El exdirigente llegó la noche del martes a su residencia, en la exclusiva calle Langgak Duta de Kuala Lumpur, donde se mostró sonriente, según imágenes captadas por periodistas y fotógrafos.

Aunque, en un primer momento, la condena que deberá seguir cumpliendo bajo arresto domiciliario se fijó en 12 años de prisión, Najib recibió en 2024 una reducción de la pena a la mitad.

En años anteriores, el rey malasio había hablado de su amistad con Najib, quien también mantiene influencia en el gobierno actual a través de dirigentes de su partido (la UMNO) que controlan las carteras de Defensa y Asuntos Jurídicos dentro de la coalición que lidera el primer ministro Anwar Ibrahim.

Además de Malasia, otros países, entre ellos Estados Unidos, Suiza y Singapur, investigan la malversación del 1MDB, cuya trama de corrupción salió a la luz en 2015, cuando una investigación periodística expuso el desvío multimillonario desde el fondo.

El escándalo salpicó en su momento a estrellas como Leonardo DiCaprio y Miranda Kerr por regalos a estos concedidos por el socio de Najib, el empresario fugitivo Jho Low.