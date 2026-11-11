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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 09:10

Expareja de Cerimedo sale de Bolivia tras recibir el salvoconducto para viajar a México

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La Paz, 11 nov (EFE).- La Cancillería de Bolivia otorgó el salvoconducto a la abogada Nadia Beller, expareja del consultor político argentino Fernando Cerimedo, y confirmó que salió del país tras recibir asilo diplomático por parte de México.

Por EFE
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El Ministerio de Exteriores dijo en un comunicado que el salvoconducto solicitado para Beller, quien estaba en la Embajada mexicana desde la semana pasada, fue entregado durante "las primeras horas del 11 de noviembre".

La Cancillería señaló que, en coordinación con el Ministerio de Gobierno (Interior) y la Dirección de Migración, acompañó el procedimiento correspondiente, "habiéndose concretado la salida" de la consultora política del territorio boliviano "durante la mañana de este miércoles".

Beller aseguró hace unos días en sus redes sociales que sufría "acoso y revictimización por parte del Estado boliviano" porque, según dijo, la Policía la seguía "ilegalmente", pese a que la Fiscalía dio curso a su solicitud para retirarle la custodia policial al ser testigo protegida en una de las causas penales abiertas contra Cerimedo en Bolivia.

El Gobierno boliviano confirmó el domingo que México concedió asilo diplomático a Beller y que solicitó un salvoconducto para que la consultora salga del país.

Cerimedo está encarcelado preventivamente en Bolivia desde agosto, tras un ataque armado perpetrado por desconocidos contra Beller.

Por este caso el argentino está acusado de tentativa de feminicidio, como supuesto autor intelectual del ataque, y también afronta otros procesos por supuesta violencia familiar y doméstica contra Beller y por presunto enriquecimiento ilícito.

Estos casos pusieron en la mira la relación de Cerimedo con el Gobierno de Rodrigo Paz, por una supuesta influencia del argentino en el Ejecutivo, según aseguran sus detractores.

Desde la detención de Cerimedo han sido difundidos una decena de audios de supuestas conversaciones entre el argentino y miembros del Gobierno de Paz, cuya autenticidad será investigada por la Fiscalía mediante una comisión creada la semana pasada.

En una reciente entrevista con EFE en Madrid, el presidente Paz, instó a la Justicia a investigar "todo lo que tenga que investigar" sobre el caso de Cerimedo.

En cuanto a la relación de su Gobierno con Cerimedo, el mandatario indicó que el consultor argentino "tenía un trabajo y lo cumplió en el tema mediático". "Todo lo demás se tiene que investigar, así de claro", añadió.

El consultor formó parte de la estrategia de comunicación del mandatario argentino, Javier Milei, durante la campaña presidencial de 2023 y fundó en 2021 el portal La Derecha Diario.

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