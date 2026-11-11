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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 12:10

Expresidente serbio Vucic compara la Lista Estudiantil con el régimen camboyano de Pol Pot

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Zagreb, 11 nov (EFE).- El hasta ahora hombre fuerte de Serbia, el expresidente Aleksandar Vucic, que en octubre pasado perdió el poder en las elecciones legislativas, acusó este miércoles a la ganadora Lista Estudiantil de ejercer un "terror revolucionario" como el régimen de Pol Pot en Camboya en la década de 1970.

Por EFE
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"Camboya, 1975. Pensábamos que eso quedó en el pasado para siempre, pero no, ha vuelto a resurgir aquí", afirmó Vucic en una rueda de prensa, en la que denunció supuestas "detenciones masivas" ordenadas por la Lista de Estudiantes, que, sin embargo, todavía no ha asumido el poder en el país balcánico.

La lista opositora, que derrotó al partido gobernante SNS después de 14 años de poder, promete restaurar el Estado de derecho y llevar a la Justicia a los responsables de delitos cometidos en el pasado por el régimen de Vucic, un antiguo ministro de Propaganda del expresidente yugoslavo autoritario Slobodan Milosevic.

Al referirse a las más recientes detenciones de personas relacionadas con su Gobierno, ordenadas por la Justicia, el exmandatario recordó masacres cometidas por jóvenes en Camboya contra miles de personas.

Pol Pot fue el líder de los llamados 'Jemeres Rojos' y fue el principal responsable del régimen de terror que gobernó Camboya entre 1975 y 1979.

Durante ese periodo, su proyecto de transformar el país en una sociedad agraria radical provocó deportaciones masivas de población, trabajos forzados, purgas, torturas, hambrunas y ejecuciones sumarias, con hasta tres millones de muertos.

Según Vucic, en el actual "clima de persecuciones y extorsiones" en Serbia, el SNS no debería tomar parte en las elecciones presidenciales, previstas para finales de año.

"Creo que en este momento las elecciones no son posibles ni normales, cuando la gente literalmente lucha por cada aliento. Pero no así los criminales, los criminales caminan libremente y gobiernan el país", dijo Vucic, al que la oposición acusa de haber gobernado de forma autoritaria en los últimos años.

La sesión constituyente del Parlamento serbio, donde la Lista de Estudiantes tendrá 140 y el SNS 103 de los 250 escaños, ha sido convocada para el próximo martes, día 17.

El plazo legal para la formación del nuevo Gobierno es de 90 días a partir de la fecha de constitución de la Asamblea, a más tardar el 15 de febrero de 2027.

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