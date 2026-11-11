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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 10:15

Exteriores llama a rusos a abstenerse de viajar a Polonia tras arresto de presuntos espías

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Moscú, 11 nov (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Rusia reiteró este miércoles la recomendación a sus ciudadanos a abstenerse de viajar a Polonia, horas después de que el Servicio Federal de Seguridad desmantelase una red de espionaje polaca en el enclave báltico de Kaliningrado y el tiroteo del pasado sábado en Cracovia.

Por EFE
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"Volvemos a recordar la recomendación del Ministerio de Exteriores de Rusia a los ciudadanos rusos de abstenerse de viajar a Polonia salvo en casos de extrema necesidad", declaró en rueda de prensa la portavoz de la diplomacia rusa, María Zajárova.

La representante de Exteriores vinculó esta advertencia a que "la situación política y social continúa degradándose en Polonia".

El pasado sábado un joven de 24 años irrumpió en coche en la Plaza del Mercado de Cracovia y disparó de forma indiscriminada con un arma automática, matando a seis personas, tras asesinar previamente a sus padres y a su hermana.

Este miércoles las autoridades rusas identificaron y desmantelaron una red de espionaje de Polonia en el enclave báltico de Kaliningrado, en la que estaban implicados al menos 12 ciudadanos polacos y rusos, según el Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, preguntado cómo estas detenciones podrían afectar las relaciones entre Moscú y Varsovia, señaló que "es muy difícil hacer algo que empeore aún más las relaciones de Rusia con Polonia y la Unión Europea. Son relaciones que de hecho no existen".

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