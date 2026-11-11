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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 05:25

Finlandia cierra su espacio aéreo en el sureste por el ataque ucraniano a un puerto ruso

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Helsinki, 11 nov (EFE).- Las Fuerzas de Defensa finlandesas cerraron este miércoles el tráfico aéreo y marítimo en el sureste del país durante varias horas debido al ataque con drones de Ucrania contra el puerto petrolero ruso de Ust-Luga, próximo a San Petersburgo.

Por EFE
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"Las Fuerzas de Defensa han establecido una zona de restricción temporal en la parte oriental del Golfo de Finlandia a las 02.09 (00.09 GMT) y en la zona marítima a las 02.15 (00.15 GMT)", advirtió el Ejército finlandés a través de la red social X.

"Se trata de una medida de precaución destinada a garantizar la seguridad de los civiles y la capacidad de las autoridades para combatir posibles ataques con drones", agregaron las Fuerzas de Defensa.

El cierre temporal del espacio aéreo y marítimo finlandés, el segundo en menos de un mes, duró poco más de cinco horas y fue levantado a las 07.20 (05.20 GMT).

El ataque ucraniano provocó un incendio en la terminal petrolífera rusa de Ust-Lugá por el impacto de varios drones y causó el cierre temporal del aeropuerto internacional de Púlkovo, en la vecina San Petersburgo, según las autoridades rusas.

Debido a este cierre, dos vuelos con destino a esta ciudad procedentes de Turquía y Egipto fueron desviados y obligados a aterrizar en el aeropuerto de Helsinki, desde donde más tarde pudieron continuar su viaje, de acuerdo a la Guardia Costera finlandesa.

Finlandia se ha visto obligada a restringir el tráfico aéreo y marítimo en varias ocasiones durante los últimos meses debido a los frecuentes ataques con drones por parte de Ucrania contra objetivos rusos situados en San Petersburgo y la región de Leningrado, entre ellos los puertos petrolíferos de Primorsk y Ust-Luga.

A lo largo de este año, Finlandia y otros países aliados de la región han sufrido varios incidentes en los que drones ucranianos invadieron por error su espacio aéreo durante estos ataques y tuvieron que ser derribados o se estrellaron en su territorio.

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