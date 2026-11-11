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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 09:45

Finlandia investiga la violación de su espacio aéreo por un dron posiblemente ucraniano

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Helsinki, 11 nov (EFE).- El Ministerio de Defensa de Finlandia informó este miércoles de que sospecha que un vehículo aéreo no tripulado violó el espacio aéreo finlandés en la coste sureste del país esta madrugada y señaló que el incidente está siendo investigado por la Guardia de Fronteras.

Por EFE
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Según el ministerio, el dron se internó en el espacio aéreo finlandés en la zona oriental del Golfo de Finlandia después de las 02.00 de la madrugada hora local (00.00 GMT), lo sobrevoló durante cerca de cinco minutos y luego lo abandonó.

"Nos tomamos el incidente muy en serio. La investigación de los hechos está en marcha", declaró en un comunicado el ministro de Defensa, Antti Häkkänen.

Este incidente obligó a las autoridades del país nórdico a cerrar temporalmente su espacio aéreo y marítimo en la zona por segunda vez en menos de un mes, hasta que fue reabierto a las 07.20 (05.20 GMT).

Según las Fuerzas de Defensa de Finlandia, se trató de una medida de precaución "destinada a garantizar la seguridad de los civiles y la capacidad de las autoridades para combatir posibles ataques con drones".

Aunque las autoridades finlandesas aún no lo han confirmado, todo apunta a que se trata de un vehículo aéreo no tripulado ucraniano, ya que Kiev lanzó durante la pasada madrugada un ataque con drones contra el puerto petrolero ruso de Ust-Luga, próximo a San Petersburgo.

El ataque ucraniano provocó un incendio en esta terminal petrolífera rusa por el impacto de varios drones y causó el cierre temporal del aeropuerto internacional de Púlkovo, en la vecina San Petersburgo, según las autoridades rusas.

Debido a este cierre, dos vuelos con destino a esta ciudad procedentes de Turquía y Egipto fueron desviados y obligados a aterrizar en el aeropuerto de Helsinki, desde donde más tarde pudieron continuar su viaje, de acuerdo a la Guardia Costera finlandesa.

Tanto Finlandia como otros países aliados de la región báltica han sufrido este año varios incidentes en los que drones ucranianos invadieron por error su espacio aéreo cuando atacaban objetivos rusos y terminaron estrellándose o fueron derribados.

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