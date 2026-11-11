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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 12:15

Francia reivindica protección del patrimonio cultural como herramienta diplomática y paz

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París, 11 nov (EFE).- El ministro francés de Europa y Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, defendió este miércoles la protección del patrimonio cultural como un instrumento diplomático y de consolidación de la paz, y advirtió de que los ataques contra monumentos e instituciones culturales en contextos de guerra pueden buscar borrar la identidad de los pueblos.

Por EFE
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"En ocasiones, los ataques contra el patrimonio cultural son deliberados y tienen como objetivo borrar una identidad cultural o imponer un relato identitario determinado", manifestó Barrot en el Foro de París por la Paz, en su discurso de apertura de una mesa redonda organizada con motivo del décimo aniversario de la Alianza Internacional para la Protección del Patrimonio (ALIPH).

El ministro citó la destrucción de los budas de Bamiyán, en Afganistán, en 2001; los daños causados en Palmira, en Siria, en 2015, y los ataques contra monumentos e instituciones culturales en Ucrania como ejemplos de la instrumentalización del patrimonio en los conflictos.

Durante una visita a Ucrania, Barrot relató que habló con el director de un museo de arte local que temía que un solo ataque ruso pudiera destruir la colección bajo su responsabilidad. "Lo que intentaba preservar era una parte de la memoria y de la identidad de su país", destacó el jefe de la diplomacia francesa.

"Preservar el patrimonio significa, en esencia, preservar la memoria, reforzar la resiliencia de las comunidades y promover la paz", sostuvo Barrot, al tiempo que destacó su papel para favorecer el diálogo intercultural y acercar a los países.

En este sentido, defendió que el patrimonio cultural constituye "un asunto estratégico y una herramienta diplomática", y subrayó que su destrucción deja "huellas imborrables" en las comunidades y supone una pérdida para las generaciones futuras y para toda la humanidad.

Por ello, destacó el trabajo de ALIPH, creada hace diez años por iniciativa de Francia y Emiratos Árabes Unidos para movilizar financiación y responder con rapidez a las necesidades de protección y recuperación del patrimonio en zonas de conflicto.

La ALIPH ha financiado cerca de 650 proyectos en 65 países y cuenta actualmente con diez Estados miembros, precisó el ministro, que destacó su intervención en la reconstrucción del casco antiguo de Mosul, en Irak; la restauración de monumentos en Alepo y Kiev y la formación de especialistas en conservación.

Francia aporta aproximadamente un tercio del presupuesto de la alianza, indicó Barrot, quien anunció además el compromiso de su país para destinar un millón de dólares anuales durante cinco años a la preservación del patrimonio cinematográfico.

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