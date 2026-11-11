Fujimori agradece al Senado por autorizar su viaje a China y Japón, en plena visita papal

En un mensaje compartido en la red social X, la mandataria dijo que participará en la Semana de Líderes del Foro Económico Asia-Pacífico (APEC) y que cumplirá "una agenda de alto nivel".

Fujimori compartió su agenda oficial en ese viaje, que incluye reuniones con el presidente chino, Xi Jinping; con el presidente de Vietnam, To Lam; con el sultán de Brunei, Hassanal Bolkiah, así como con los mandatarios de Chile, José Antonio Kast, y de México, Claudia Sheinbaum, entre otras autoridades.

Horas antes, el Senado autorizó el viaje con 44 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones del pleno.

La petición de viaje de Fujimori recibió numerosas críticas, ya que la gobernante partirá mientras el papa cumple su esperada visita a Perú, un país cuya nacionalidad también posee, que comenzará durante la tarde de este miércoles.

Ante esto, Fujimori declaró el martes que "jamás" se le ocurriría "desairar" al pontífice, aunque remarcó que como presidenta tiene "obligaciones de Estado que cumplir".

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La autorización del viaje de Fujimori abarca del 15 al 21 de noviembre, con el objetivo de participar en actividades del APEC en Shenzhen (China) y posteriormente hacer la visita de Estado a Japón el 20 de noviembre.

Fujimori procede de una familia cuyos abuelos, originarios del pueblo de Kawachi, en la prefectura de Kumamoto, emigraron a Perú durante las primeras décadas del siglo XX.

Su padre, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), se refugió en Japón después de dimitir por fax en el año 2000, precisamente tras participar en una cumbre del APEC celebrada en Brunei, luego de que saliera a la luz una gigantesca trama de corrupción en su administración, manejada directamente por su mano derecha, el entonces asesor Vladimiro Montesinos.