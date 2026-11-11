Fujimori invitó a presidentes a Perú a reunión con el papa, pero no hay llegadas previstas

Las invitaciones llegaron al menos a las Cancillerías de Colombia y Ecuador, países vecinos cuyos mandatarios han declinado viajar a Lima para asistir al encuentro con el pontífice, previsto para la tarde de este miércoles en el Palacio de Gobierno de Lima.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, reveló este miércoles que había recibido la invitación de Fujimori, con quien se reunió en Lima el mes pasado.

Fujimori "tuvo la gentileza de invitarme a ir y tener una audiencia con el papa en Lima, pero en este momento no se puede viajar, no se puede salir de Ecuador, hay muchas necesidades, estamos con el fenómeno de El Niño, tenemos que poner orden en muchas áreas", dijo Noboa este miércoles, durante una entrevista a Radio Centro, de Guayaquil.

El gobernante aseguró que en "algún otro momento" irá a visitar al papa: "Estamos bastante alineados en lo que él piensa, yo soy católico". "Me parece maravilloso que venga a esta parte del mundo", dijo Noboa.

El mandatario ecuatoriano señaló que han invitado "varias veces" al papa para que visite Ecuador y expresó su esperanza de que incluya a la nación andina en una próxima gira.

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La invitación de Fujimori también llegó al presidente colombiano, Abelardo De la Espriella, según confirmó el martes el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, al informar que derivó la representación del país en este acto en la primera dama de la nación, Ana Lucía Pineda.

Hasta el momento el Gobierno peruano no ha revelado a qué Gobiernos cursó las invitaciones, pero no ha habido ningún anuncio de que algún jefe de Estado vaya a visitar Perú con motivo de la llegada del Santo Padre.

La visita apostólica de León XIV a Perú supone el regreso de Robert Prevost a su país adoptivo, que marcó su labor pastoral al haber pasado más de veinte años en él, desde 1985 cuando llegó como misionero hasta 2023, cuando fue convocado al Vaticano por el papa Francisco, luego de ejercer durante ocho años como obispo de Chiclayo.

A lo largo de seis días, del 11 al 16 de noviembre, León XIV visitará las ciudades de Lima, Cusco, Pucallpa y Chiclayo, donde también visitará distintos puntos de su antigua diócesis, como la localidad rural de Santa Cruz de Succhabamba, en la norteña región andina de Cajamarca, y la localidad de Zaña.