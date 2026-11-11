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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 23:35

Fujimori pide al Papa sus oraciones para gobernar con sabiduría y vocación de servicio

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Lima, 11 nov (EFE).- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, pidió este miércoles al papa León XIV sus oraciones para que quienes tienen la responsabilidad de dirigir su país, como ella, sepan hacerlo con "sabiduría, humildad y auténtica vocación de servicio", además de confiar en que "el sufrimiento de ayer no siga gobernando" hasta la actualidad.

Por EFE
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Durante un discurso ofrecido en el Gran Teatro Nacional, Fujimori pidió también al Santo Padre que puedan encontrarse en la fe, en la buena voluntad y en el deseo sincero de construir "un país más justo, más fraterno y más unido".

"Como usted mismo nos ha enseñado, perdonar no significa olvidar", afirmó la mandataria y añadió que tampoco significa "justificar el daño ni renunciar a la verdad y a la justicia".

La gobernante afirmó que "significa encontrar la fortaleza interior para que el sufrimiento de ayer no siga gobernando nuestras vidas de hoy", para reforzar su capacidad de escuchar "a quien piensa distinto", de tender la mano a "quien ayer considerábamos un adversario" y de comprender que, por encima de las diferencias, los une el amor por el Perú.

Fujimori afirmó que el Papa "conoce mejor que nadie el alma de nuestro pueblo" y que para seguir adelante "el Perú necesita sanar" sus heridas del pasado.

En tal sentido, la jefa de Estado explicó que la reconciliación nacional no es un simple acuerdo político ni la imposición de una perspectiva particular, "ésta sólo será posible si empezamos a entender y resolver el dolor y la necesidad del prójimo".

Afirmó que en sus viajes por el país sigue encontrando poblaciones que siguen sufriendo los "impactos negativos de la violencia terrorista, del abandono permanente del Estado y de la desigualdad" en la nación.

Por otro lado, Fujimori recordó al joven sacerdote agustino de 29 años que dejó su Chicago natal en 1985 y llegó "al calor de Chulucanas", en el norte de Perú, donde León XIV empezó su trabajo como misionero en el país andino.

"Hay personas que llegan a un país y terminan formando parte de su historia, ganándose el cariño de la gente por su sencillez, por su manera de escuchar y por estar presentes cuando más se les necesita", expresó la presidenta peruana.

Fujimori afirmó que para el Perú, "su visita es motivo de un profundo orgullo y alegría" y que para ella, como Presidenta de la República, "representa el más alto honor".

Al inicio del encuentro con autoridades y representantes diplomáticos en el Perú, un coro interpretó un himno religioso en idioma quechua acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional.

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