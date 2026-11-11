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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 04:50

Funcionarios federales de EE.UU. trabajarán en organismos de Taiwán para fortalecer lazos

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Taipéi, 11 nov (EFE).- Funcionarios federales de Estados Unidos trabajarán en oficinas gubernamentales de Taiwán en periodos de hasta un año, en el marco de un nuevo plan destinado a "ampliar y reforzar" la asociación entre Washington y Taipéi, informaron este miércoles fuentes oficiales.

Por EFE
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Bajo esta iniciativa, denominada 'Programa de Becas de Taiwán' (TFP, por sus siglas en inglés), los empleados federales participantes pasarán hasta un año estudiando mandarín de forma intensiva y recibiendo formación sobre la región, según un comunicado del Instituto Americano en Taiwán (AIT, la embajada 'de facto' de EE.UU. en la isla).

"Al terminar esta etapa, está previsto que los becarios trabajen hasta un año en Taiwán, en oficinas parlamentarias, ministerios, otras agencias u oficinas, o en organizaciones del sector privado", indicó el texto, que no aclaró el número exacto de participantes en dicho proyecto.

El AIT subrayó que el objetivo del programa es ampliar y reforzar la cooperación entre Estados Unidos y Taiwán, así como "mejorar el conocimiento" de los funcionarios estadounidenses sobre la isla y las relaciones a través del Estrecho.

"El TFP refleja el fuerte apoyo de ambos partidos (Republicano y Demócrata) a la relación entre EE.UU. y Taiwán y un compromiso compartido con los lazos entre ambos pueblos, que son la base de esa relación", afirmó la directora gerente del AIT, Ingrid Larson, en declaraciones recogidas por el comunicado.

Este plan llega en pleno aumento de la presión diplomática y militar de China, que considera a la isla de Taiwán, gobernada de forma autónoma desde 1949, como "parte inalienable" de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para hacerse con su control.

Desde hace más de siete décadas, EE.UU. se encuentra en medio de las disputas entre ambas partes, ya que Washington es el principal suministrador de armas a Taipéi y, si bien no mantiene vínculos diplomáticos con la isla, podría defenderla en caso de conflicto con Pekín.

Esa postura ha provocado permanentes roces entre EE.UU. y China, cuyo Gobierno ha definido la "cuestión taiwanesa" como la "línea roja" en las relaciones entre las dos potencias.

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