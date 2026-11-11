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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 20:50

Fundación holandesa envía donativo para más de 700 cubanas operadas de cáncer de mama

Imagen sin descripción

La Habana, 11 nov (EFE).- Un donativo para más de 700 mujeres cubanas operadas de cáncer de mama, resultado de la cooperación entre la Fundación holandesa Prótesis de Mama para Alas por la Vida y la ONG cubana Proyecto Sociocultural Cabildo Quisicuaba, llegó este miércoles la ciudad de Matanzas (oeste).

Por EFE
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Tras recibir el envío, el proyecto local Amazonas de la Esperanza, señaló en las redes sociales que contribuirá a "mejorar su calidad de vida, autoestima, imagen corporal y bienestar integral" de las mujeres sometidas a una mastectomía, cirugía que extirpa el pecho.

Detalló que entre los artículos donados se encuentran prótesis externas de silicona, sostenes especiales, ropa interior adaptada, prótesis mamarias, pelucas, trajes de baño diseñados para utilizar estos aditamentos, ropa adaptada, cojines para aliviar el dolor, y otros accesorios.

Amazonas de la Esperanza agradeció en su publicación la donación de la Fundación Prótesis de Mama para Alas por la Vida, presidida por Liny van der Heijden y Peter van der Heijden, su tesorero, así como "a todas las personas e instituciones que hacen posible esta obra de profundo sentido humano".

Además resaltó que la Fundación holandesa apoya desde hace más de 18 años a mujeres cubanas afectadas por el cáncer de mama y que han sido mastectomizadas.

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