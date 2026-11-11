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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 10:50

Fundación ONCE y Esade subrayan que la inclusión laboral de personas con discapacidad requiere mediciones de impacto

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La medición del impacto es clave para evaluar los resultados y mejorar las iniciativas de inclusión laboral de personas con discapacidad. Así lo señala un estudio elaborado por Fundación ONCE y el Esade Center for Social Impact, que analiza el proyecto Por Talento Latinoamérica en Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador y Uruguay.

Por EFE
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Las conclusiones del estudio Por Talento Latinoamérica. Generar, medir y mejorar el impacto de la inclusión laboral se han presentado en un coloquio organizado por la Chair in Social Impact del Esade Center for Social Impact, en el marco de Barcelona4Impact.

Este proyecto, desarrollado en colaboración con BID Lab, del Banco Interamericano de Desarrollo, ha apostado por la transferencia metodológica y de conocimiento desde España, a partir de la experiencia de Fundación ONCE, para crear alianzas y consolidar un ecosistema favorable a la inclusión de las personas con discapacidad en Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador y Uruguay.

Durante el coloquio, la directora de Formación, Empleo, Proyectos y Estudios de Fundación ONCE, Sabina Lobato, ha señalado que «en Latinoamérica, el reto realmente es el trabajo en la economía formal». Para abordarlo, el proyecto ha implicado a administraciones públicas y empresas y ha impulsado la creación de Foros de Empresas en cada país, con el objetivo de promover cambios de mentalidad y generar nuevas oportunidades laborales.

Por su parte, Dalia Silberstein, Manager de Esade Center for Social Impact, ha destacado que la medición del impacto es fundamental para entender qué funciona, identificar oportunidades de mejora y orientar la toma de decisiones. “Experiencias como Por Talento Latinoamérica muestran la importancia de incorporar esta perspectiva desde el diseño de los proyectos, para generar aprendizajes que puedan compartirse y contribuir a ampliar aquellas iniciativas que consiguen resultados positivos”, ha señalado.

Entre los principales resultados, Lobato ha destacado la creación de “más de 4.000 empleos”, además de las acciones de formación profesional y sensibilización dirigidas a mejorar las oportunidades laborales de las personas con discapacidad.

Además, desarrolla una propuesta de Marco Integral para la Medición y Gestión del Impacto (MGI), concebido como una herramienta para evaluar y gestionar proyectos de inclusión laboral de personas con discapacidad en la región. Este marco busca contribuir a que las organizaciones puedan comprender mejor los resultados de sus intervenciones, orientar la toma de decisiones y mejorar sus estrategias a partir de la evidencia.

La presentación del estudio en la conferencia organizada por Esade, en el marco del Barcelona4Impact, refuerza la importancia de incorporar la medición del impacto desde el diseño de los proyectos, no solo como mecanismo de evaluación, sino también como instrumento de aprendizaje, mejora continua y toma de decisiones. Asimismo, subraya el valor de sistematizar las experiencias internacionales para identificar soluciones transferibles y favorecer la ampliación de aquellas iniciativas que demuestran resultados positivos.

La participación de Fundación ONCE en este encuentro se enmarca en su compromiso con la promoción del empleo inclusivo, la innovación social y el desarrollo de alianzas entre entidades sociales, empresas, administraciones públicas y organismos multilaterales. Lobato ha incidido en que la experiencia de Por Talento Latinoamérica pone de manifiesto el potencial de la cooperación internacional para generar oportunidades de empleo para las personas con discapacidad y avanzar hacia modelos de inclusión más eficaces, sostenibles y escalables.

Consulta el estudio completo: Por Talento Latinoamérica. Generar, medir y mejorar el impacto de la inclusión laboral

AGENCIA EFE S.A.U.,S.M.E. no se hace responsable de la información que contiene este mensaje y no asume responsabilidad alguna frente a terceros sobre su íntegro contenido, quedando igualmente exonerada de la responsabilidad de la entidad autora de este. Agencia EFE se reserva el derecho a distribuir el comunicado de prensa dentro de la línea informativa, o bien a publicarlo en EFE Comunica.

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