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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 14:10

Galardonan en Guatemala un proyecto de la firma Castillo Hermanos contra la desnutrición

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Ciudad de Guatemala, 11 nov (EFE).-  El proyecto altruista "Guatemaltecos por la Nutrición", una iniciativa de la empresa multinacional Castillo Hermanos, fue galardonado por la plataforma de sostenibilidad corporativa e impacto social Sustentia Magna Impact 2026, por su labor en contra del hambre en diversas comunidades del país centroamericano.

Por EFE
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El premio fue entregado el pasado 4 de noviembre en la categoría de "Desarrollo Humano e Inversión Social Estratégica", además de ser reconocido como el ganador del premio "Grand Prix", como el proyecto con la calificación más alta de entre las 51 iniciativas participantes, de acuerdo con la organización.

"Los reconocimientos destacan el compromiso de Castillo Hermanos con la generación de valor compartido, el fortalecimiento de las comunidades y la promoción de una cultura empresarial basada en la integridad, la transparencia y la sostenibilidad", según detalló -en un comunicado- la empresa multinacional.

El proyecto "Guatemaltecos por la Nutrición", fundado hace cuatro años, ha promovido el desarrollo de la lucha contra la desnutrición en diversas áreas del país, principalmente en el departamento (provincia) de Huehuetenango, ubicado unos trescientos kilómetros al noroeste de la Ciudad de Guatemala.

"El programa Guatemaltecos por la Nutrición fue distinguido (por Sustentia Magna Impact 2026)  por su contribución para romper el ciclo de la desnutrición infantil a través de un modelo integral que combina los ejes de Salud, Nutrición, Agua y Saneamiento, Acceso a Alimentos, Desarrollo Infantil Temprano, y Fortalecimiento de la Economía Familiar", puntualizó la nota informativa.

De acuerdo con la misma fuente, la iniciativa altruista "ha presentado resultados importantes al reducir en niños menores de cinco años la desnutrición aguda de un 6 % al 0,38 %".

Por su parte, el director ejecutivo de "Guatemaltecos por la Nutrición", José Silva, valoró la importancia del galardón entregado por la plataforma de sostenibilidad corporativa e impacto social nacida de la organización Centro para la Acción de la Responsabilidad Social Empresarial (CentraRSE).

"El Grand Prix recibido por Guatemaltecos por la Nutrición nos motiva a seguir impulsando soluciones integrales que contribuyan a erradicar la desnutrición infantil y a crear más oportunidades de desarrollo para miles de familias guatemaltecas", expuso Silva.

La ceremonia de entrega por parte de Sustentia Magna Impact 2026, con 35 empresas participantes, también incluyó un premio para Castillo Hermanos en la categoría de "Ética, Transparencia y Confianza", por sus "prácticas responsables entre colaboradores, líderes y proveedores", agregó el reporte.

“Estos reconocimientos reflejan la convicción de Castillo Hermanos por generar prosperidad sostenible para las familias y comunidades donde operamos. Nos enorgullece que nuestros programas de fortalecimiento ético sean reconocidos por su impacto y contribución al desarrollo del país”, concluyó Hernán Herrera, Gerente Corporativo de Cumplimiento y Ética de Castillo Hermanos.

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