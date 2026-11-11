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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 05:10

Georgia se niega a enviar delegación de bajo nivel a reunión de seguridad en Bruselas

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Tiflis, 11 nov (EFE).- Georgia decidió no enviar una delegación de bajo nivel a la Segunda Reunión Ministerial sobre Seguridad y Conectividad Interregionales que tendrá lugar el próximo 16 de noviembre en Bruselas, en protesta a las restricciones impuestas por la Unión Europea a la participación georgiana.

Por EFE
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"Georgia está dispuesta a participar en cualquier debate, discusión y dialogar con la Comisión Europea y la Unión Europea, incluyendo los temas de seguridad regional y conectividad, pero al debido nivel (de representación), y Bruselas está al tanto de esto", aseveró a la prensa la viceprimer ministra y ministra de Exteriores de Georgia, Maka Bochorishvili.

Recalcó que "Georgia participará en este tipo de reuniones solo al nivel al que estas se llevan a cabo".

Bochorishvili lamentó que Bruselas "utiliza diversos vías para demostrar el aislamiento de Georgia, pero esto es simplemente ridículo".

"Para Georgia es importante que sus relaciones con la UE estén sustentadas en el respeto mutuo, una asociación digna, que proteja la reputación y el honor", aseveró.

Bruselas invitó a Tiflis a participar en esta reunión, pero no a nivel de ministro de Exteriores, ya que la UE congeló las relaciones con Georgia hace dos años por "apartarse de la vía democrática" tras la aprobación de varias leyes rechazadas por Occidente y la oposición georgiana.

El Gobierno de Georgia anunció en noviembre de 2024 que no reanudaría hasta 2028 las negociaciones para ingresar a la UE para prepararse mejor para este proceso, lo cual desató masivas protestas en la nación caucásica.

Está previsto que en la reunión ministerial, los jefes de la diplomacia europea se reúnan con sus homólogos de Asia Central, el Cáucaso Sur, Moldavia, Turquía y Ucrania, para debatir entre otros temas el Corredor Medio, del cual Georgia se considera un participante importante.

Se trata de la segunda reunión de este tipo en la que Tiflis se niega a participar por el mismo motivo, tras su ausencia en la de Luxemburgo, celebrada el año pasado.

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