Gobierno argentino trasladará a los presos que recibieron a León XIV para cerrar la cárcel

El Ministerio de Seguridad informó que el operativo se realizará a partir del mediodía y constituirá el último traslado de presos desde el Complejo Penitenciario Federal de Devoto hacia el centro penitenciario ubicado en las afueras de la capital argentina.

El procedimiento contará con la participación de las cinco fuerzas federales de seguridad y seguirá el mismo esquema de coordinación y despliegue utilizado en los traslados anteriores, según precisó la cartera.

León XIV visitó este miércoles la cárcel de Devoto, un lugar especialmente vinculado a su antecesor, el argentino Jorge Mario Bergoglio, quien durante su etapa como arzobispo de Buenos Aires acudió en varias ocasiones para lavar los pies a los presos durante los Jueves Santos e incluso pasó allí una Navidad.

Durante el encuentro, celebrado en el gimnasio del penal, el pontífice escuchó los testimonios de varios internos y les pidió que aprovecharan el tiempo de reclusión como una oportunidad para "empezar de nuevo", hacer las paces con Dios y reincorporarse a sus familias y a la sociedad.

La visita se produjo después de que el Ejecutivo trasladara a comienzos de noviembre a unos 1.400 internos de Devoto a Marcos Paz, lo que redujo considerablemente la población del penal y permitió que León XIV se encontrara con un grupo reducido de presos.

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El cierre de la cárcel de Devoto forma parte de un proceso acordado en 2018 entre el Gobierno nacional y las autoridades de la ciudad de Buenos Aires, durante la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019), que contemplaba el traslado de los reclusos a un nuevo complejo penitenciario en Marcos Paz.

La mudanza, que estaba prevista para completarse en 2020 una vez terminadas las obras del nuevo establecimiento, se demoró durante años.

Los traslados realizados a comienzos de noviembre fueron cuestionados por organismos de derechos humanos debido a las condiciones en que se llevaron a cabo y a la situación sanitaria y de alojamiento de los presos en el nuevo penal.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) recogió entonces testimonios de familiares que denunciaron falta de medicamentos, colchones y mantas, además de dificultades para acceder a productos de higiene, mientras que la Procuración Penitenciaria de la Nación presentó un hábeas corpus colectivo ante la Justicia para reclamar garantías para los afectados.