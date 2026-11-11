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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 19:55

González Urrutia pide que cese la prohibición de visitas a abogado en arresto domiciliario

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Caracas, 11 nov (EFE).- El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia exigió este miércoles que cese la prohibición de visitas a Perkins Rocha, asesor jurídico de la mayor coalición opositora, quien permanece desde febrero pasado detenido en su residencia en Caracas, a donde hoy funcionarios policiales impidieron el acceso de personas, según su abogado.

Por EFE
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González Urrutia, quien está exiliado en España desde 2024, pidió no normalizar que se le impongan "nuevas restricciones" a alguien "sin que nadie explique ni quién las ordenó ni con qué fundamento".

"Debe recuperar su plena libertad. Sus derechos no pueden quedar a disposición de quienes lo custodian", manifestó el líder opositor en su cuenta de X.

Por su parte, la jefa de un sector opositor que dialoga con el chavismo, Dinorah Figuera, condenó la prohibición de visitas contra Rocha, un pronunciamiento que hizo cuando se espera que esta semana se inicie el cuarto ciclo de estas conversaciones en las que ha exigido la liberación de los presos políticos.

Más temprano, el abogado Omar Mora Tosta declaró a la prensa que "se ha impedido el paso de visitantes" a la residencia de Rocha, algo que calificó de ilegal, ya que aseguró que este miércoles conversó con el juez de la causa, quien le ratificó que "no existe ninguna prohibición" de visitas domiciliarias dictada por el tribunal.

Por su parte, Rocha denunció en X que un comisario policial ordenó "impedir todo tipo de visitas", con "especial énfasis" a periodistas y representantes de organismos de derechos humanos, cuando, según dijo, esperaba en su casa a la relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación.

Rocha fue detenido en medio de una crisis política desatada tras la denuncia de fraude de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática contra el resultado que otorgó la reelección a Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024.

El abogado fue uno de los críticos más firmes del Consejo Nacional Electoral al cuestionar a esta institución por proclamar la victoria de Maduro sin publicar los resultados detallados, como exigía su propio cronograma, y ha defendido desde entonces el triunfo de González Urrutia en esas presidenciales.

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