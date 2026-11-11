Gremios estiman entre 1,5 y 2 % del PIB el perjuicio a arcas públicas de Paraguay por Ueno

"No se puede aprobar un presupuesto como si una crisis no hubiera ocurrido", señala el texto emitido por gremios de la producción, la industria, el comercio, los servicios, las asociaciones, cámaras y organizaciones de la sociedad civil, que decidieron pronunciarse "en un momento decisivo para el futuro" del país.

Paraguay quedó envuelta en un escándalo a raíz de la intervención de Ueno bank, que salpicó a los ahora expresidente Santiago Peña y el extitular del Banco Central Carlos Carvallo, enviados a prisión preventiva tras ser acusados, como parte de una investigación penal, de mantener nexos con la entidad.

Peña fue destituido en un juicio político por el Senado, acusado de "mal desempeño de funciones".

El proceso de resolución, comunicado públicamente el pasado 3 de noviembre, dejó congelados los recursos de miles de clientes, algunos de los cuales han empezado a recibir la devolución del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), y unos 800 millones de dólares de instituciones públicas, entre ellas cinco cajas previsionales.

En ese contexto, los firmantes indicaron que el presupuesto presentado en septiembre pasado "está construido sobre cifras que no responden a la realidad", "promete beneficios insostenibles", reducciones "ficticias del déficit y aumentos de recaudación sin sustento", así como emisiones de bonos en guaraníes "cuestionadas por su incompatibilidad con la legislación".

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"El proyecto no está preparado para afrontar las consecuencias de la crisis del Banco Ueno: los ahorros comprometidos de casi tres millones de paraguayos; el perjuicio estimado a las arcas públicas de entre el 1,5 % y el 2 % del PIB; caída del movimiento comercial; el riesgo de cierre o reducción de numerosas pequeñas y medianas empresas; y la pérdida de más de 5.000 empleos, con riesgo de que esa cifra aumente", alertan.

Por tanto, abogan por superar la crisis política e indican que preservar el grado de inversión, recuperar la confianza económica y generar empleo digno "no admiten dilaciones ni discursos: exigen instituciones independientes, rigor técnico y respeto irrestricto al Estado de derecho".

"Paraguay no tiene más margen de error", añaden y subrayan que "la recuperación exige determinar responsabilidades, recuperar los recursos y corregir las fallas que permitieron este descalabro".

También reclamaron resarcimiento para los ahorristas mediante el establecimiento de "mecanismos legales para destinar los bienes recuperados de los responsables y liquidados por la SENABICO (Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados) a reparar el perjuicio de los ahorristas no cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos, que confiaron en los informes del BCP".

El fondo no cubre aquellos depósitos que superen los 228.300.000 guaraníes (unos 38.622 dólares).