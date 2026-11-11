Guterres reclama decisiones urgentes en la COP31 ante una crisis climática desbocada

"No estamos luchando solo por una cifra en un termómetro, estamos luchando por nuestras vidas y por el futuro de nuestros hijos", advirtió Guterres a los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la cumbre.

"Nuestro primer deber climático es decir la verdad. Y la cruda verdad es que la crisis climática avanza más rápido que nosotros", agregó el secretario general de la ONU.

Guterres advirtió de que el mundo se encamina a superar el límite de calentamiento de 1,5 grados establecido en el Acuerdo de París de 2015, pero aseguró que todavía es posible que no sea permanente rebasar ese umbral.

"Tenemos el poder de determinar cuánto, durante cuánto tiempo y con qué consecuencias superaremos ese límite", afirmó, antes de reclamar liderazgo político para evitar que el calentamiento suponga daños irreversibles.

"La ciencia no nos dice que nos rindamos, sino que luchemos más", demandó el máximo responsable de la ONU.

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El secretario general cargó contra la industria de los combustibles fósiles y sus esfuerzos por frenar la transición energética, pese a que las renovables son ya una opción barata.

"Los combustibles fósiles deben seguir el camino de los dinosaurios, pero eso no ocurrirá por sí solo. Los dinosaurios no tenían un lobby, pero los combustibles fósiles sí", denunció.

Guterres acusó a estos intereses de distorsionar la ciencia y retrasar las decisiones políticas, e instó a los gobiernos a dejar de ampliar la producción de petróleo, gas y carbón mientras proclaman su compromiso con los objetivos climáticos.

También alertó de que los actuales compromisos nacionales de reducción de emisiones son insuficientes y conducirían, incluso si se cumplen, a un calentamiento de unos 2,5 grados a finales de siglo.

Ante esa situación, destacó que la energía solar, que hace una década apenas aportaba el 1 % de la electricidad mundial, cubrió el año pasado casi tres cuartas partes del crecimiento de la demanda eléctrica.

El responsable de Naciones Unidas reclamó además un nuevo "pacto de justicia climática" que garantice financiación a los países vulnerables, cuyos costes de endeudamiento son muy superiores a los de las economías desarrolladas.

En este sentido, denunció que las nueve mayores petroleras tuvieron 95.000 millones de dólares de beneficios en el último trimestre, una cifra que comparó con los alrededor de 600 millones donados al fondo internacional de pérdidas y daños, con el que se busca ayudar a los países pobres que sufren daños causados por el cambio climático.

"Eso es lo que estas empresas facturan en unas 14 horas", afirmó Guterres, que pidió gravar sus beneficios extraordinarios para financiar la recuperación de los países afectados por los desastres climáticos. "Quienes contaminan deben pagar", concluyó.

Guterres llamó también a los países a superar sus rivalidades comerciales y geopolíticas para acelerar la transición energética y trabajar juntos en algo "que nadie puede resolver por sí solo".

El secretario general de la ONU, que a finales de año abandona el cargo, concluyó con un reconocimiento a los jóvenes, científicos, pueblos indígenas, organizaciones civiles y pequeños Estados insulares que encabezan la lucha climática.

"Sois la conciencia de esta lucha y os habéis enfrentado a algunos de los intereses económicos más poderosos del mundo", dijo.